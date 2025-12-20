Вы даже не подозреваете, что будет: почему 12 дней после Солнцестояния считают решающими

Зимнее солнцестояние. / © ТСН.ua

Зимнее солнцестояние 21 декабря, которое в этом году приходится на воскресенье, самый темный день в году. Начиная с этого дня — свет начинает прибывать. Это — точка завершения старого цикла и зарождения нового. Время для подведения итогов, очистки и закладки намерений.

Что следует успеть сделать до завтра, 21 декабря, а также потом, рассказала мастер из феншуй и астрологиня Юлия Кузьменчук.



До 21 декабря следует убрать в доме и произвести энергетическую очистку. Астрологиня советует особенно хорошо вымыть с солью входную дверь и подоконник.

В День зимнего солнцестояния:

примите ванну с солью или травами: мысленно отпустите обиды, неудачи и все, что сдерживает;

зажгите свечи — золотые — для процветания, зеленые — для обновления.

Мастерица из фэншуй советует в этот день приобрести новый кошелек. Такая покупка поможет символически обновить финансовую энергию.

Вечер 21 декабря — лучшее время для детальной составления планов и желаний на новый цикл.

По словам Юлии Кузьменчук, 12 дней после зимнего солнцестояния считаются пророческими.

«Сейчас особенно важно обращать внимание на образы и символы, которые мы встречаем в пространстве. Они не только предполагают будущее, но и помогают принять правильные решения», — говорит она.

Важные даты после Дня зимнего солнцестояния:

22, 23 и 24 декабря — откроют картины текущих событий и покажут, что нас ждет в январе и феврале;

25, 26 и 27 декабря — дадут подсказки о событиях весной;

28, 29 и 30 декабря — расскажут о лете;

31 декабря и 1 и 2 января — помогут понять, что ожидает осенью.

Напомним, День зимнего солнцестояния в 2025 году состоится в воскресенье, 21 декабря. Это время, когда ночь самая длинная, а день самый короткий в году. Солнце поднимается над горизонтом очень низко, и свет становится минимум.