Вы делаете это неправильно: эксперты раскрыли опасную ошибку во время чистки телевизора

Если вы делаете это неправильно, вы можете повредить телевизор.

Как правильно протирать экран телевизора

Как правильно протирать экран телевизора / © pexels.com

Эксперты советуют избегать распространенных ошибок при чистке экрана телевизора, чтобы сохранить драгоценную технику в безупречном состоянии.

Главные советы по уходу за телевизором:

  1. Выбирайте правильные материалы: Не используйте грубую ткань или бумажные полотенца — их абразивная поверхность легко оставляет царапины. Лучше всего подходят мягкие салфетки из микрофибры.

  2. Выключайте питание перед чисткой: Перед началом убедитесь, что телевизор выключен и охладел.

  3. Очищайте деликатно: Протирайте экран легкими круговыми движениями мягкой салфеткой, двигаясь сверху вниз. Это помогает избежать царапин и сохранить защитное покрытие.

  4. Не давите слишком сильно: Будьте осторожны — избыточное давление может повредить тонкий защитный слой экрана.

  5. Правильно выбирайте чистящие средства: Используйте специальные жидкости для телевизионных панелей. Избегайте средств с аммиаком или спиртом — они могут оставить мутные пятна.

  6. Удаление устойчивых загрязнений: Если грязь не оттирается, слегка смочите чистую микрофибру дистиллированной водой или специальным средством для экранов. Важно: жидкость должна попадать на ткань, а не на экран.

  7. Завершающее протирание: После очистки протрите экран сухой салфеткой из микрофибры, чтобы устранить остатки влаги и избежать разводов.

Следуя этим простым правилам, вы сможете долго хранить телевизор в отличном состоянии и избежать дорогостоящего ущерба.

