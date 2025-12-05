Вы делаете это неправильно: эксперты раскрыли опасную ошибку во время чистки телевизора

Эксперты советуют избегать распространенных ошибок при чистке экрана телевизора, чтобы сохранить драгоценную технику в безупречном состоянии.

Главные советы по уходу за телевизором:

Выбирайте правильные материалы: Не используйте грубую ткань или бумажные полотенца — их абразивная поверхность легко оставляет царапины. Лучше всего подходят мягкие салфетки из микрофибры.

Выключайте питание перед чисткой: Перед началом убедитесь, что телевизор выключен и охладел.

Очищайте деликатно: Протирайте экран легкими круговыми движениями мягкой салфеткой, двигаясь сверху вниз. Это помогает избежать царапин и сохранить защитное покрытие.

Не давите слишком сильно: Будьте осторожны — избыточное давление может повредить тонкий защитный слой экрана.

Правильно выбирайте чистящие средства: Используйте специальные жидкости для телевизионных панелей. Избегайте средств с аммиаком или спиртом — они могут оставить мутные пятна.

Удаление устойчивых загрязнений: Если грязь не оттирается, слегка смочите чистую микрофибру дистиллированной водой или специальным средством для экранов. Важно: жидкость должна попадать на ткань, а не на экран.