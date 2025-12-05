- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Вы делаете это неправильно: эксперты раскрыли опасную ошибку во время чистки телевизора
Если вы делаете это неправильно, вы можете повредить телевизор.
Эксперты советуют избегать распространенных ошибок при чистке экрана телевизора, чтобы сохранить драгоценную технику в безупречном состоянии.
Главные советы по уходу за телевизором:
Выбирайте правильные материалы: Не используйте грубую ткань или бумажные полотенца — их абразивная поверхность легко оставляет царапины. Лучше всего подходят мягкие салфетки из микрофибры.
Выключайте питание перед чисткой: Перед началом убедитесь, что телевизор выключен и охладел.
Очищайте деликатно: Протирайте экран легкими круговыми движениями мягкой салфеткой, двигаясь сверху вниз. Это помогает избежать царапин и сохранить защитное покрытие.
Не давите слишком сильно: Будьте осторожны — избыточное давление может повредить тонкий защитный слой экрана.
Правильно выбирайте чистящие средства: Используйте специальные жидкости для телевизионных панелей. Избегайте средств с аммиаком или спиртом — они могут оставить мутные пятна.
Удаление устойчивых загрязнений: Если грязь не оттирается, слегка смочите чистую микрофибру дистиллированной водой или специальным средством для экранов. Важно: жидкость должна попадать на ткань, а не на экран.
Завершающее протирание: После очистки протрите экран сухой салфеткой из микрофибры, чтобы устранить остатки влаги и избежать разводов.
Следуя этим простым правилам, вы сможете долго хранить телевизор в отличном состоянии и избежать дорогостоящего ущерба.