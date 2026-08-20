Вы делаете вид, что все хорошо, хотя внутри хочется плакать: к чему приводит подавление эмоций

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Улыбка из-за силы и сокрытия негатива помогают лишь ненадолго. Если постоянно угнетать свои эмоции, это приведет к истощению, тревожности и проблемам в отношениях с близкими.

Об этом сообщает издание Egeszsegkalauz.hu.

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Разница между контролем и подавлением эмоций

Управлять эмоциями — это естественный для человека процесс. По словам психолога Джеймса Гросса, воздействовать на свои реакции можно несколькими способами: изменить ситуацию, переключить внимание, по-другому посмотреть на событие или просто скрыть свои чувства.

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Утаивание эмоций называют «экспрессивной репрессией». В этом случае человек скрывает уже возникшее чувство: улыбается, когда злится, или притворяется спокойствием, когда волнуется. Сама по себе такая реакция не является болезнью, но проблемы появляются тогда, когда это становится единственным способом преодолевать стресс.

Причины возникновения и последствия для организма

Корни этой привычки часто уходят в детство, когда ребенок регулярно слышит фразы типа «нет смысла плакать», «не огорчайся» или «не злись». Также подавление может быть следствием социальных ожиданий или страха перед конфликтами и потерей отношений.

Исследования показывают, что попытка просто заблокировать мысли и чувства часто вызывает эффект отскока, когда нежелательное мнение позже возвращается чаще. Кроме того, подавление имеет следующие последствия:

Психическое истощение. Постоянное избегание собственных переживаний требует значительных энергетических затрат и связано с более высоким уровнем тревожности и ухудшением показателей психического здоровья.

Физические реакции При стрессе изменяются частота сердечных сокращений, давление и мышечный тонус. В то же время, ученые предостерегают от упрощенного утверждения, что «подавленные эмоции вызывают болезнь», ведь длительный стресс лишь создает нагрузку на организм, но не является единственной причиной конкретных заболеваний.

Разрушение отношений. Метаанализ 43 исследований доказал, что более высокий уровень эмоционального угнетения связан с более низким уровнем социальной поддержки и худшим качеством отношений. Четырехлетнее продольное исследование также подтвердило, что эта стратегия в долгосрочной перспективе ослабляет социальные связи.

Утрата способности распознавать чувства. Длительное автоматическое отвержение эмоций приводит к тому, что человеку становится трудно идентифицировать собственное состояние и различать гнев, печаль, страх или обиду.

Систематический обзор и метаанализ 2025 дополнительно подчеркнули, что последствия регуляции эмоций зависят также от ситуативных и культурных факторов.

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Что делать вместо подавления и когда обращаться за помощью

Специалисты отмечают, что здоровая психическая жизнь не означает обязанность немедленно выплескивать все эмоции или постоянно чувствовать себя счастливой. Вместо подавления ученые рекомендуют использовать следующие шаги:

Назвать эмоцию. Осознать свое состояние и сказать себе фразу типа «Мне этого страшно», «Мне жаль из-за того, что ты сказал» или «Я злюсь, потому что считаю ситуацию несправедливой». Отделить чувство от поведения. Принять наличие гнева или грусти, но сознательно избрать действие (например, чувствовать гнев не означает кричать). Когнитивная переоценка. Попытаться посмотреть на ситуацию под другим углом. Исследования показывают, что данная стратегия связана с лучшим самочувствием.

Обращаться за профессиональной помощью к психологу рекомендуют в случаях, когда человек регулярно не может распознать свои чувства, из-за сложных эмоций избегает отношений или когда тревожность и раздражительность мешают ежедневной жизни. При появлении новых или тяжелых физических симптомов в первую очередь необходимо обратиться к врачу для исключения соматических заболеваний.

Напомним, регулярная нехватка сна — это не только утренняя усталость и желание выпить лишнюю чашку кофе. Если человек в течение недель или месяцев спит меньше, чем нуждается в организме, это может сказываться на работе мозга, сердца, иммунной и гормональной систем, а также на обмене веществ.

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