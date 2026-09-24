Вы ему жена, менеджер и психолог: как "менкипинг" разрушает вашу психику и отношения

Женщины выгорают из-за «менкипинга» / © Фото из открытых источников

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В новом исследовании ученые проверили, как женщины переживают ситуацию, когда им приходится компенсировать нехватку социальных связей своих мужей. В исследовании приняли участие 797 женщин из США и Великобритании, а результаты показали связь между более высоким уровнем такой социальной и эмоциональной работы, психологическим дистрессом и меньшей удовлетворенностью отношениями.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Sex Roles.

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Что такое «менкипинг»

Термин mankeeping появился недавно и описывает ситуацию, когда женщина берет на себя значительную часть работы по поддержанию социальных связей мужчины. Речь идет не только о выслушивании или эмоциональной поддержке, но и о вполне обыденных вещах: напомнить о встрече с друзьями, организовать общий вечер, купить подарок для его приятеля или фактически стать главным человеком, с которым партнер говорит о своих проблемах.

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Понятие предложили исследователи из Стэнфордского университета в 2024 году. Они связали его с сокращением мужских дружеских сетей: женщина фактически компенсирует социальные контакты, которых у партнера становится меньше.

Важно, что само по себе желание поддержать любимого человека не означает mankeeping. Проблема возникает тогда, когда такая помощь становится постоянной, односторонней и фактически превращается в дополнительную работу для одного из партнеров.

Как понять, что это происходит

Представим обычную ситуацию: день рождения друга вашего мужчины, но именно вы помните о дате, ищете подарок и напоминаете ему не забыть поздравить. Его приятели хотят встретиться, но организацией занимаетесь тоже вы. Когда же партнеру тяжело, вы становитесь для него одновременно лучшим другом, психологом и главным источником эмоциональной поддержки.

В новой работе ученые разделили mankeeping на несколько составляющих, среди них: оценка социальной сети партнера и реальные действия по поддержанию его связей, неравенство в эмоциональной поддержке и ощущение, что ваши усилия остаются незамеченными.

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Именно последний фактор может иметь особое значение для отношений. Исследователи обнаружили, что чувство неравенства в эмоциональной поддержке особенно сильно связывалось с более низкой удовлетворенностью отношениями.

Почему это может истощать

В первой части исследования ученые опросили 402 женщин из США, которые находились в гетеросексуальных отношениях. Более высокие показатели mankeeping были связаны с большим количеством симптомов депрессии, тревоги и стресса, а также с чувством обременения и выгорания в отношениях.

Затем исследователи проверили свои результаты еще раз на 395 женщинах в Великобритании. Картина оказалась схожей, что дало авторам основания говорить об устойчивой связи между описанным поведением и психологическим состоянием участниц.

В то же время авторы специально предостерегают от слишком прямой трактовки результатов. Исследование проводилось методом среза, то есть все показатели оценивались в один период, поэтому оно не доказывает, что именно mankeeping стал причиной тревоги, депрессии или проблем в отношениях.

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Почему мужчины оказались в центре этого разговора

Одна из предпосылок появления термина — изменения в мужских дружеских сетях. Опрос Survey Center on American Life в 2021 году показал, что 15% мужчин в США сообщали об отсутствии близких друзей, тогда как в 1990-м таких было 3%. Доля мужчин, у которых было не менее шести близких друзей, за этот период уменьшилась с 55% до 27%.

Исследователи также отметили, что сокращение использования социальных сетей наблюдалось и среди женщин, но среди мужчин оно было более выразительным.

На этом фоне партнерша может постепенно становиться для мужчины главным каналом эмоциональной поддержки и социального контакта. И тогда то, что изначально выглядит как обычная забота, может превратиться в постоянную обязанность поддерживать не только отношения, но и всю социальную жизнь партнера.

Это не значит, что одиночество мужчин — проблема женщин

Авторы исследования отдельно подчеркивают: их работа не должна приуменьшать проблему мужского одиночества. Они также подчеркивают, что не у каждого представителя сильного пола недостаточно друзей, не каждая женщина берет на себя такую роль и для некоторых людей поддержание социальных связей партнера может являться приятной частью отношений.

Речь идет скорее о балансе. Когда один партнер постоянно организует, поддерживает, напоминает, выслушивает и создает социальную жизнь для двоих, а сам почти не получает аналогичной поддержки в ответ, это может постепенно сказываться и на его собственном ресурсе, и на удовлетворенности отношениями.

Так что «менкипинг» — это не об одном ужине, который кто-то организовал вместо партнера. Это о ситуации, когда забота о его социальных и эмоциональных потребностях систематически становится вашей работой.

Напомним, работа из дома давно стала привычной частью жизни миллионов людей, однако вокруг нее до сих пор идут споры — действительно ли удаленные работники менее продуктивны, менее лояльны и хуже чувствуют себя без офиса.

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