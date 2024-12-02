Вы еще никогда не готовили так "Селедку под шубой": один секретный ингредиент, который меняет все

Салат "Селедка под шубой" можно назвать одним из самых популярных среди украинцев. Поэтому каждый кулинар готовит это блюдо по-своему. Есть даже секретные ингредиенты, которые коренным образом меняют вкус салата или дополняют его.

Например, некоторые кулинары начинают складывать "Селедку под шубой" с картофельного слоя. Овощ отваривают в мундирах, охлаждают, чистят, натирают на большой терке, выкладывают на дно формы и хорошо разравнивают. Уже на картофель выкладывают нарезанную кусочками сельдь.

Кстати, если вы готовите салат на праздничный стол и знаете, что будет много гостей, то нужно брать филе рыбки на 400 г. Вы можете приобрести уже готовую селедку или засолить ее самостоятельно. Не забудьте, конечно, смазать слой картофеля майонезом, чтобы блюдо не получилось слишком сухим.

На сельдь большинство кулинаров рекомендуют выкладывать лук. Если есть время и возможность, лучше овощ замариновать. Для этого вам понадобится 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара и 1 ст. ложка винного или столового уксуса 6%. В таком маринаде лук достаточно оставить на 10-12 минут. Например, можете сделать это, пока нарезаете сельдь.

Теперь можно выложить слой из вареных яиц. Их лучше натирать на мелкой терке. Некоторые пропускают этот продукт, но именно благодаря яйцам салат получает легкость и нежность.

А сверху на яйца попробуйте выложить секретный ингредиент. И это – пастеризованная икра мойвы. На один салат хватит 180 г. Она бывает разных вкусов, поэтому выбирайте по собственному желанию. От этого ингредиента "Селедка под шубой" будет еще сочнее.

Не забудьте сверху натереть отварную морковь, смазать ее тонким слоем майонеза, затем натереть вареную свеклу и снова смазать майонезом. Чтобы салат был нежным, лучше поставить его в холодильник на несколько часов.

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