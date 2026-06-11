Вы храните их неправильно: семь неожиданных продуктов, которые стоит замораживать

Морозильная камера / © Фото из открытых источников

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Многие люди привыкли замораживать мясо, овощи или ягоды, однако некоторые продукты, которые ежедневно используются на кухне, также хорошо переносят низкие температуры. Однако эксперт по пищевым отходам Кейт Холл убеждает, что правильное замораживание поможет реже выбрасывать продукты.

Об этом сообщило издание BBC.

В перечень продуктов, которые она рекомендует замораживать, входят имбирь, чеснок и перец чили. Перед замораживанием их советуют помыть, высушить и сложить в пакет. В дальнейшем эти ингредиенты можно нарезать, натирать или измельчать непосредственно из замороженного состояния.

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Также эксперт советует замораживать твердый сыр. В то же время она отмечает, что после замораживания он может становиться хрупким, поэтому его лучше предварительно натереть. В таком виде сыр удобно добавлять в различные блюда прямо из морозильной камеры.

Еще одним продуктом в списке стал хлеб. По словам Холл, если в морозилке мало места, можно замораживать лишь часть буханки или превратить остатки хлеба в крошки и хранить их в замороженном виде. Так же можно поступать с лепешками, питой и лавашами.

Отдельно эксперт упомянула свежие травы. Она рекомендует помыть и высушить их перед замораживанием, а затем использовать без размораживания, добавляя в блюда во время приготовления.

В морозильную камеру Голл также советует отправлять зеленый лук. Для этого его нужно помыть, высушить, нарезать и заморозить. После этого лук можно сразу добавлять в пищу без предварительного размораживания.

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Еще одним продуктом в списке стали орехи. По словам эксперта, из-за высокого содержания жиров они могут быстро прогоркать из-за колебаний температуры. Замораживание помогает этого избежать.

Замыкает перечень бекон. Кейт Холл рекомендует замораживать его так, чтобы ломтики не слипались между собой. Тогда можно будет доставать лишь необходимое количество и готовить продукт без предварительной разморозки.

Напомним, ранее шеф-повар поделился простым лайфхаком, который помогает хранить зелень длительное время.

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