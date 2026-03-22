Вы и не догадывались: вот сколько литров воды тратит стиральная машина за одну стирку

Сколько стиралка тратит воды

Стиральная машина давно стала незаменимой помощницей в каждом доме, но немногие задумываются, сколько воды она потребляет во время одного цикла. Именно этот показатель влияет на счета за коммунальные услуги и эффективность использования ресурсов. Реальные цифры часто удивляют, ведь затраты могут существенно отличаться в зависимости от модели техники, режима стирки и даже пользовательских привычек. Об этом пишет ресурс "Радио Трек".

Сколько воды тратит стиральная машина

В среднем стиральные машины с погрузкой до 5 кг используют примерно 45-60 литров воды за один цикл. В этот объем входит не только основная стирка, но и все этапы полоскания.

Современные модели могут быть более экономичными, тогда как старые или бюджетные варианты тратят гораздо больше воды.

От чего зависит расход воды.

Объем использованной воды формируется под влиянием нескольких факторов. В первую очередь это размер барабана: чем больше машина, тем больше воды она нуждается.

Важную роль играет и выбранная программа. Интенсивные режимы, стирка с высокой температурой и дополнительное полоскание существенно увеличивают потребление.

Также имеет значение загрузка: полупустой барабан часто тратит почти столько же воды, как и полный.

Как уменьшить расход воды

Чтобы оптимизировать потребление, следует просмотреть свои привычки пользования техникой.