Вы и не догадывались: вот сколько литров воды тратит стиральная машина за одну стирку

Стиральная машина за один цикл может тратить десятки литров воды, и этот показатель напрямую зависит от настроек и способа использования. Рациональный подход к выбору режимов и правильная загрузка позволяют значительно снизить затраты без ущерба для качества стирки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько стиралка тратит воды

Сколько стиралка тратит воды / © pexels.com

Стиральная машина давно стала незаменимой помощницей в каждом доме, но немногие задумываются, сколько воды она потребляет во время одного цикла. Именно этот показатель влияет на счета за коммунальные услуги и эффективность использования ресурсов. Реальные цифры часто удивляют, ведь затраты могут существенно отличаться в зависимости от модели техники, режима стирки и даже пользовательских привычек. Об этом пишет ресурс "Радио Трек".

Сколько воды тратит стиральная машина

В среднем стиральные машины с погрузкой до 5 кг используют примерно 45-60 литров воды за один цикл. В этот объем входит не только основная стирка, но и все этапы полоскания.

Современные модели могут быть более экономичными, тогда как старые или бюджетные варианты тратят гораздо больше воды.

От чего зависит расход воды.

  • Объем использованной воды формируется под влиянием нескольких факторов. В первую очередь это размер барабана: чем больше машина, тем больше воды она нуждается.

  • Важную роль играет и выбранная программа. Интенсивные режимы, стирка с высокой температурой и дополнительное полоскание существенно увеличивают потребление.

  • Также имеет значение загрузка: полупустой барабан часто тратит почти столько же воды, как и полный.

Как уменьшить расход воды

Чтобы оптимизировать потребление, следует просмотреть свои привычки пользования техникой.

  • Прежде всего не следует включать дополнительное полоскание без надобности, в большинстве случаев стандартной программы достаточно.

  • Эффективны также режимы, которые первоначально созданы для экономии ресурсов: эко-стирки или быстрые циклы. Они используют меньше воды без существенной потери качества.

  • Еще один важный момент – полная загрузка барабана. Это позволяет тратить ресурсы рационально.

