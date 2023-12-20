Вы из династии князей и литовских дворян, если ваша фамилия звучит так

Ваша родословная идет от княжеских времен, если фамилия заканчивается именно так.

Есть такие украинские фамилии, которые свидетельствуют о том, что предки носителей являются потомками княжеского рода. В частности, это такие фамилии, которые имеют окончание -йло (-айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло). Рассказываем, как звучат фамилии украинцев, которые, вероятно, происходят из династии литовских князей, ссылаясь на генеалогический ресурс Рідні.

Какие украинские фамилии свидетельствуют о княжеском происхождении

Нечитайло. По распространению на территории Украины фамилия занимает 978 место и насчитывает 3964 носителя, самыми популярными именами являются Александр и Татьяна. Больше украинцев с фамилией Нечитайло проживает в Приднепровье, в частности в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье.

По распространению на территории Украины фамилия занимает 978 место и насчитывает 3964 носителя, самыми популярными именами являются Александр и Татьяна. Больше украинцев с фамилией Нечитайло проживает в Приднепровье, в частности в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье. Миняйло. Такую фамилию имеют 3057 украинцев, по распространению она занимает 1349 место. Чаще всего встречается на Приднепровье в городах – Запорожье, Полтава, Киев, Харьков, Днепр. Самыми популярными именами есть Александр и Наталья.

Такую фамилию имеют 3057 украинцев, по распространению она занимает 1349 место. Чаще всего встречается на Приднепровье в городах – Запорожье, Полтава, Киев, Харьков, Днепр. Самыми популярными именами есть Александр и Наталья. Жмайло. На территории Украины насчитывается 399 носителей этой фамилии, которая чаще всего встречается в Таврии. По распространению оно занимает 12381 место, наиболее распространенное в Харькове, Бодакве, Вербках, Горностаевке. Самые популярные имена носителей фамилии Жмайло – это Александр и Валентина.

На территории Украины насчитывается 399 носителей этой фамилии, которая чаще всего встречается в Таврии. По распространению оно занимает 12381 место, наиболее распространенное в Харькове, Бодакве, Вербках, Горностаевке. Самые популярные имена носителей фамилии Жмайло – это Александр и Валентина. Мазайло. По распространению эта фамилия занимает 167 060 место и насчитывает всего 15 носителей по всей территории Украины. Чаще всего эта фамилия встречается в Запорожской области. Популярные имена украинцев, которые носят эту фамилию – Роман и Елена.

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