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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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435
Время на прочтение
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Вы из рода аристократии, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Какие родовые имена в Украине исторически могли принадлежать шляхтичам, дворянам и представителям богатых родов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какие украинские фамилии означают аристократическое происхождение

Какие украинские фамилии означают аристократическое происхождение / © Фото из открытых источников

Многие люди хотя бы раз задумывались о происхождении собственной фамилии. Иногда она может рассказать немало интересного о предках, их социальном статусе, профессии или даже принадлежности к старинному шляхетскому роду. И хотя сама фамилия не является безоговорочным доказательством аристократического происхождения, некоторые родовые названия действительно имеют дворянские или шляхетские корни.

Украинская шляхта начала формироваться еще во времена Киевской Руси, а особенное развитие получила в эпоху Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Представители знатных родов владели землями, имели свои гербы и пользовались определенными привилегиями.

Именно поэтому некоторые фамилии сегодня ассоциируются с аристократическим происхождением. В то же время, следует помнить, что одинаковые фамилии могли возникать независимо в разных регионах, поэтому окончательно подтвердить дворянские корни могут только архивные документы и генеалогические исследования.

Фамилии на «-ский» и «-цкий»

Одними из самых известных шляхетских окончаний считаются «-ский» и «-цякий». В прошлом такие фамилии часто происходили от названий поместий, деревень или земель, которыми владел род. Именно поэтому среди украинской, польской и литовской шляхты было много родов с подобными фамилиями.

Примеры:

  • Вишневецкий;

  • Потоцкий;

  • Острожский;

  • Замойский;

  • Чарторыйский;

  • Корецкий;

  • Яблонский;

  • Сангушко.

Впоследствии такие окончания стали популярны и среди других слоев населения, однако исторически они действительно часто связаны со шляхетской средой.

Фамилии, связанные с казацкой старшиной

После образования Гетьманщины, часть казацкой старшины фактически стала новой украинской элитой. Некоторые представители старшинских родов получали дворянские титулы и официально признавались аристократами.

К таким известным фамилиям относятся:

  • Скоропадский;

  • Полуботок;

  • Апостол;

  • Самойлович;

  • Разумовский;

  • Безбородко;

  • Кочубей.

Многие представители этих родов играли важную роль в политической жизни Украины на протяжении нескольких столетий.

Фамилии, происходящие от шляхетских гербов

В средневековье благородные семьи часто объединялись вокруг общих гербов. Поэтому некоторые фамилии сегодня можно встретить в старых гербовниках и дворянских книгах.

Среди них:

  • Любомирский;

  • Радзивилл;

  • Понятовский;

  • Тишкевич;

  • Друцкий;

  • Ходкевич.

Такие фамилии до сих пор считаются символом древней аристократии Центральной и Восточной Европы.

Как проверить свое происхождение

Если вы хотите узнать больше о собственном роде, следует начать с изучения семейного архива.

Полезными могут быть:

  • старые свидетельства и метрические книги;

  • церковные записи;

  • ревизские сказки;

  • переписи населения;

  • архивные документы о землевладении;

  • семейные фотографии и письма.

Сегодня также существуют специализированные генеалогические архивы и онлайн базы данных, которые помогают проследить историю рода на несколько веков назад.

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Дата публикации
Количество просмотров
435
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