Вы из рода богачей, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Некоторые украинские фамилии говорили о классовом расслоении в обществе.
Каждая украинская фамилия имеет свою историю и может многое рассказать о своем владельце. Например, о принадлежности его предков к тому или иному социальному классу. Об этом в своей работе «Современные украинские фамилии» пишет языковед Юрий Редько.
Какие украинские фамилии указывают на социальный статус
По словам языковеда, некоторые украинские фамилии указывают на классовое расслоение общества того времени. В частности, речь идет о разделе на богатых и бедных.
- Багач (Богач) – это фамилия самая распространенная во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. От этой фамилии образовались такие: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин.
- Дука – это синоним к слову богач. Производное от него – Дученко.
- Скоробогатый или Скоробогацкий – в народе такую фамилию давали людям, которые могли быстро разбогатеть.
- Дидыч – богатый человек, ставший владельцем целого села. Эта фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Кармазин. Такая фамилия происходит от названия дорогостоящего зарубежного, например, английского сукна. Таким товаром в то время могли владеть только очень богатые люди. Кармазинами также называли тогда богатую казацкую старшину. Фамилия Кармазин происходит из Львовской области.
- Фалендыш – с немецкого языка переводится как «лучшее лондонское сукно», которым также могли владеть только богатые люди. Эта фамилия наиболее распространена во Львовской области.
- Знать. Такую фамилию давали представителям привилегированного слоя – шляхте, Древней Польше (тогда Речи Посполитой). Эта фамилия распространена в Закарпатской области. Хотя ее владельцы, когда-то выходцы из бедного крестьянства, вряд ли принадлежали к шляхтичам. Скорее всего, они получили ее как прозвище. Возможно, люди смеялись над их попытками уподобиться высшему классу.
- Шляхетка и Шляхтич также произошли от прежних прозвищ, перешедших в фамилии. Наиболее распространены в Ивано-Франковской области.
- Мостипан и Мастипан. Древняя шляхта имела титул «его милость господин», на польском это было как miscipan, mospan. Сначала эти титулы становились прозвищами, а затем перешли в фамилии.
- Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панив – эти фамилии образовались от слова «пан».
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