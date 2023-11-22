Вы из рода богачей, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и может многое рассказать о своем владельце. Например, о принадлежности его предков к тому или иному социальному классу. Об этом в своей работе «Современные украинские фамилии» пишет языковед Юрий Редько.

Какие украинские фамилии указывают на социальный статус

По словам языковеда, некоторые украинские фамилии указывают на классовое расслоение общества того времени. В частности, речь идет о разделе на богатых и бедных.

Багач (Богач) – это фамилия самая распространенная во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. От этой фамилии образовались такие: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин.

– это фамилия самая распространенная во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. От этой фамилии образовались такие: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Дука – это синоним к слову богач. Производное от него – Дученко.

– это синоним к слову богач. Производное от него – Дученко. Скоробогатый или Скоробогацкий – в народе такую фамилию давали людям, которые могли быстро разбогатеть.

– в народе такую фамилию давали людям, которые могли быстро разбогатеть. Дидыч – богатый человек, ставший владельцем целого села. Эта фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

– богатый человек, ставший владельцем целого села. Эта фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Кармазин. Такая фамилия происходит от названия дорогостоящего зарубежного, например, английского сукна. Таким товаром в то время могли владеть только очень богатые люди. Кармазинами также называли тогда богатую казацкую старшину. Фамилия Кармазин происходит из Львовской области.

Такая фамилия происходит от названия дорогостоящего зарубежного, например, английского сукна. Таким товаром в то время могли владеть только очень богатые люди. Кармазинами также называли тогда богатую казацкую старшину. Фамилия Кармазин происходит из Львовской области. Фалендыш – с немецкого языка переводится как «лучшее лондонское сукно», которым также могли владеть только богатые люди. Эта фамилия наиболее распространена во Львовской области.

– с немецкого языка переводится как «лучшее лондонское сукно», которым также могли владеть только богатые люди. Эта фамилия наиболее распространена во Львовской области. Знать. Такую фамилию давали представителям привилегированного слоя – шляхте, Древней Польше (тогда Речи Посполитой). Эта фамилия распространена в Закарпатской области. Хотя ее владельцы, когда-то выходцы из бедного крестьянства, вряд ли принадлежали к шляхтичам. Скорее всего, они получили ее как прозвище. Возможно, люди смеялись над их попытками уподобиться высшему классу.

Такую фамилию давали представителям привилегированного слоя – шляхте, Древней Польше (тогда Речи Посполитой). Эта фамилия распространена в Закарпатской области. Хотя ее владельцы, когда-то выходцы из бедного крестьянства, вряд ли принадлежали к шляхтичам. Скорее всего, они получили ее как прозвище. Возможно, люди смеялись над их попытками уподобиться высшему классу. Шляхетка и Шляхтич также произошли от прежних прозвищ, перешедших в фамилии. Наиболее распространены в Ивано-Франковской области.

также произошли от прежних прозвищ, перешедших в фамилии. Наиболее распространены в Ивано-Франковской области. Мостипан и Мастипан. Древняя шляхта имела титул «его милость господин», на польском это было как miscipan, mospan. Сначала эти титулы становились прозвищами, а затем перешли в фамилии.

Древняя шляхта имела титул «его милость господин», на польском это было как miscipan, mospan. Сначала эти титулы становились прозвищами, а затем перешли в фамилии. Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панив – эти фамилии образовались от слова «пан».

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