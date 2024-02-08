Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вы из рода князей, если ваша фамилия звучит так: проверьте по списку

Вы из рода князей, если ваша фамилия звучит так: проверьте по списку

Какие фамилии княжеского происхождения / Фото: pixabay.com

Среди этих княжеских родовых имен может быть ваше.

Украинские фамилии имеют глубокие корни и множество тайн. Одними из самых распространенных в Украине такие, которые давались по социальному статусу. К ним относятся те, которые можгут указывать, что ваши предки были потомками князей. Рассказываем, какие фамилии означают принадлежность к княжескому роду, ссылаясь на сообщения в YouTube-канале профессора, доктора географических наук, академика Национальной академии наук высшего образования Масленка Петра Алексеевича.

Какие фамилии означают принадлежность к княжескому роду

Профессор привел примеры, называя имена своих студентов. Интересно, что эти фамилии преимущественно имеют окончание "ий" или "ич". Например, Сангушко – древняя фамилия, которую имели украинские князья. Острожский – древнеукраинская княжеская фамилия. Сапига – это родовое имя также принадлежит княжескому роду.

В список украинских фамилий, имеющих княжеское происхождение, вошли еще и такие:

  • Вишневецкий;
  • Выговский;
  • Заславский;
  • Корецкий;
  • Косаковский;
  • Лукомский;
  • Любомирский;
  • Нимерович;
  • Ружинский;
  • Черторыйский;
  • Чернецкий;
  • Хоткевич.

Читайте также:

Эти фамилии в древности давали самоуверенным и самовлюбленным украинцам: полный список

Не только "-енко": перечень окончаний фамилий, указывающих, что род происходит от коренных украинцев

Предки хотели защитить вас и ваш род, если фамилия звучит так: проверьте, есть ли у вас защита

Похожие темы:

Следующая публикация