Вы из рода князей, если ваша фамилия звучит так: проверьте по списку

Среди этих княжеских родовых имен может быть ваше.
Украинские фамилии имеют глубокие корни и множество тайн. Одними из самых распространенных в Украине такие, которые давались по социальному статусу. К ним относятся те, которые можгут указывать, что ваши предки были потомками князей. Рассказываем, какие фамилии означают принадлежность к княжескому роду, ссылаясь на сообщения в YouTube-канале профессора, доктора географических наук, академика Национальной академии наук высшего образования Масленка Петра Алексеевича.
Какие фамилии означают принадлежность к княжескому роду
Профессор привел примеры, называя имена своих студентов. Интересно, что эти фамилии преимущественно имеют окончание "ий" или "ич". Например, Сангушко – древняя фамилия, которую имели украинские князья. Острожский – древнеукраинская княжеская фамилия. Сапига – это родовое имя также принадлежит княжескому роду.
В список украинских фамилий, имеющих княжеское происхождение, вошли еще и такие:
- Вишневецкий;
- Выговский;
- Заславский;
- Корецкий;
- Косаковский;
- Лукомский;
- Любомирский;
- Нимерович;
- Ружинский;
- Черторыйский;
- Чернецкий;
- Хоткевич.
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