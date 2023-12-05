Вы из рода красавцев, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Наши предки получали свои фамилии несколькими способами. Кто-то имел фамилию по территории обитания, например, жил за плотиной, потому и получил Загребельного. Кто-то был очень богат, тогда назывался Дукач. А кому-то доставалось прозвище, которое потом переходило в фамилию. Все украинские фамилии могут многое рассказать о наших предках, их образе жизни и роде занятий. А есть такие, которые могут рассказать о красоте и статности наших дедов-прадедов. Рассказываем, какие именно украинские фамилии давали людям, которые были очень красивыми.

Какие фамилии давали красивым украинцам

Языковед Юрий Редько в своей работе «Современные украинские фамилии» дает разъяснение: какие родовые имена украинцев давали красивым людям. Если ваша фамилия звучит именно так, это означает, что вы из рода красавцев, ваши предки производили хорошее впечатление на окружающих своим внешним видом.

Например, если человек нравился другим, то получал такие фамилии, как Гожий, Хороший, Хорошун, Хорошко, Принадный, Чистик, Форемный.

А если человек был очень красив, красотой которого все любовались, то получал фамилии: Мальованный, что означало «парень, как рисованный», или Красота. Только если такие фамилии не имели иронической окраски и не перешли из разряда прозвищ.

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