Вы из рода монархов, если родились в эти месяцы: секреты нумерологов, о которых никто не знает

Люди с сильной энергетикой: секреты нумерологов / © Фото из открытых источников

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Может ли месяц рождения рассказать что-то о характере человека и его скрытых способностях? Нумерологи считают, что дата появления на свет имеет символическое значение и может подсказать, какие черты проявляет человек сильнее всего. По их трактовкам некоторые месяцы связывают с лидерством, властностью, внутренней силой и способностью вести за собой других. Именно поэтому родившихся в определенный период года называют «людьми королевской крови». В то же время, нумерология является эзотерической практикой, а не научным методом прогнозирования характера или происхождения человека. Так что воспринимать такие трактовки следует как интересную символическую интерпретацию.

Январь — сильная воля и амбиции

Людям, рожденным в январе, нумерологи приписывают решительность и стремление самостоятельно контролировать свою жизнь. Они не любят зависеть от других и часто ставят перед собой масштабные цели.

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По эзотерическим представлениям, именно такая уверенность могла бы быть свойственна правителям, которым приходилось принимать сложные решения.

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Март — природная харизма

Мартовским именинникам приписывают особую эмоциональность и способность привлекать внимание. Они могут легко находить общий язык с разными людьми, а их поведение нередко кажется другим загадочным.

Нумерологи считают, что представители этого месяца способны оказывать влияние на других не давлением, а личной харизмой.

Июль — независимость и внутренняя сила

Родившихся в июле часто описывают как людей с сильным характером. Они ценят свободу, неохотно подчиняются чужим правилам и способны настойчиво отстаивать свою позицию.

Именно независимость в нумерологических трактовках считается одной из черт «королевского» характера.

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Октябрь — дипломатичность

Октябрь связывают с умением договариваться, видеть разные стороны ситуации и поддерживать баланс. Такие люди, по нумерологии, могут быть хорошими организаторами и дипломатами.

Их условная «монархическая» черта способность не только приказывать, но и убеждать.

Декабрь — масштабное мышление

Родившимся в декабре приписывают амбициозность, оптимизм и стремление к большим достижениям. Они вроде бы не боятся мечтать масштабно и часто стремятся оставить после себя заметный результат.

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