Вы из рода выдающихся исторических личностей, если ваша фамилия звучит так

Такие родовые имена давали украинцам, которые были титулованными лицами или имели отношение к власти.

Ученый Юлиан Редько в своей книге «Современные украинские фамилии» отметил, что в конце шестнадцатого века в Украине давали родовые имена княжеского происхождения тем людям, которых считали самыми умными. Эти люди обычно занимали высокие должности или являлись титулованными лицами, поэтому получали фамилии также по роду своих должностных обязанностей.

Какие фамилии пошли от известных исторических фигур

Такие фамилии давались людям с учетом особенностей характера, внешности, определенных достижений. Особенно часто эти родовые имена получали титулованные особы.

Великий;

Вещий;

Мудрый;

Могила;

Волынец;

Боярчук.

По словам академика Национальной академии наук высшего образования Петра Маслака, сейчас не так уж много фамилий, имеющих княжеское происхождение. К примеру, это следующие:

Вишневецкий;

Черторыйский;

Хоткевич;

Нимерович;

Выговский;

Чернецкий;

Заславский;

Косаковский;

Любомирский;

Ружинский;

Какие фамилии давали украинцам, которые имели отношение к власти

Также известным представителям власти давали родовые имена, имевшие непосредственное отношение к исполняемым ими должностным обязанностям. К ним относятся:

Войт;

Войтенко;

Писарь;

Писаренко;

Писарчук;

Старостенко;

Старостюк;

Солтыс.

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