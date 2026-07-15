Вы — любимый человек вашей собаки: ветеринар назвал красноречивые признаки

Собака и хозяин / © Credits

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Ветеринары утверждают, что большинство собак все же выбирают одного «особого» человека, с которым формируют прочную эмоциональную связь. Определить это можно по нескольким характерным сигналам поведения.

Об этом говорится в материале Mirror.

По словам британского ветеринара Джеймса Гринвуда, участвующего в телепрограмме The Pet Show, расположение собаки проявляется не только в том, кто его кормит или выгуливает. Решающую роль играется эмоциональная связь и совместимость характеров.

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Обратите внимание на хвост

Специалист объясняет, что именно хвост лучше «рассказывает» об эмоциях собаки.

«У собак все крутится вокруг хвоста. Они могут передавать через него целый диапазон чувств. В то же время, не каждая вилянь означает радость, но есть два типа движений, которые почти всегда свидетельствуют о истинном счастье», — объяснил ветеринар.

Первый — это так называемое «воля всем телом», когда движение начинается от плеч и проходит до самого кончика хвоста. Второй — «вертолетный хвост», когда хвост описывает круги. Такое поведение обычно предназначено для людей, которых собака особенно ценит.

Как пес встречает вас после разлуки

Еще один важный признак — реакция животного, когда вы возвращаетесь домой.

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«Если собака прыгает, лижет вас, приносит игрушку или даже радостно лает по вашему возвращению, это искреннее проявление того, что он очень рад вас видеть», — отметил Джеймс Гринвуд.

Ветеринар советует обратить внимание, к кому пес подбегает, прежде всего, после прихода домой — именно этот человек часто является его фаворитом.

Кого собака выбирает для отдыха

Не менее выразительно поведение во время спокойного отдыха.

Если вечером собака самостоятельно приходит именно к вам, чтобы полежать рядом или заснуть, это свидетельствует о высоком уровне доверия. Так животное демонстрирует, что чувствует себя рядом с вами защищенным.

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Как стать для собаки самым важным человеком

По словам ветеринара, укрепить связь с домашним питомцем можно довольно просто — необходимо регулярно проводить с ним время.

«Ежедневные прогулки обязательны. Собаки любят исследовать мир с помощью обоняния, а физическая активность помогает им тратить энергию», — подчеркнул эксперт.

Он также рекомендует использовать интерактивные игрушки, головоломки и упражнения на поиск лакомства, стимулирующего умственную активность животного.

Положительное подкрепление при дрессировке остается одним из самых эффективных способов построить прочные отношения.

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«Пища является сильным мотиватором для собак, поэтому лакомство можно успешно использовать в качестве вознаграждения за правильное поведение», — добавил ветеринар.

Напомним, Собаки не видят свет черно-белым. Это миф. Ученые объяснили, какие цвета они различают.

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