Мытье волос. / © Unsplash

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Казалось, что может быть проще мытья головы. Впрочем, даже мелкие ошибки во время мытья могут сделать волосы тусклыми, пушистыми и жирными, а также способствовать ломкости кончиков. Часто проблема заключается не в шампуне, кондиционере или маске, а в том, как мы их используем

10 простых правил мытья волос назвала эксперт Каролина Гил в комментарии Vogue México.

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По ее словам, чаще всего проблема кроется именно в неправильном уходе: слишком горячей воде, избыточном количестве шампуня или неправильном его нанесении.

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«В частности, очень распространенное явление: не эмульгировать шампунь между ладонями перед нанесением, растирать кожу головы ногтями вместо использования кончиков пальцев или щетки для кожи головы, оставлять остатки кондиционера или маски для волос или наносить эти продукты слишком близко к корням. Они ведь не предназначены для этого», — рассказала эксперт.

Еще одна распространенная ошибка — спешка во время ополаскивания волос. Остатки шампуня или других средств могут тяготить волосы, лишать их подвижности и заставлять быстрее становиться жирными. Особенно часто продукт остается в зоне макушки и затылка.

По словам Каролины Гил, существуют простые шаги, которые помогут сделать домашний уход более эффективным. Правильная техника и подобранные средства помогут сохранить волосы здоровыми, блестящими и ухоженными.

10 шагов мытья волос дома — как в салоне

Два мытья головы шампунем эффективнее одного. Первое — помогает удалить жир и загрязнения и остатки средств. Второе позволяет лучше очистить кожу головы. Тщательно намочите волосы перед нанесением шампуня. Если оно не полностью пропитано, средство не распределится эффективно. Сначала разотрите шампунь между ладонями, а затем равномерно нанесите его на разные участки кожи головы. Легко массируйте кончиками пальцев, не используя ногти и не нажимая слишком сильно. Не тяните и не скручивайте кончики волос во время мытья. Пени, стекающей во время полоскания, достаточно для очистки. Подбирайте количество шампуня по густоте волос, а не только по его длине. Избыток средства не сделает волосы чище, а только может обременить их. Промывайте волосы дольше, чем считаете нужными, разделяя их руками. Важно, чтобы вода хорошо дошла до всех участков. Удалите лишнюю воду перед нанесением кондиционера и маски. Если волосы очень мокрые, продукт будет разбавлен и будет работать менее эффективно. Не торопитесь смывать кондиционер, бальзам или маску. Соблюдайте время выдержки, указанное изготовителем или рекомендованное стилистом. Завершите мытье теплой или слегка прохладной водой, чтобы не пересушить волосы и кожу головы. Именно умеренная температура поможет бережно завершить процедуру. Не трите волосы полотенцем после мытья. Осторожно промокните его, чтобы убрать лишнюю влагу, а затем распутайте пряди, начиная с кончиков.

Напомним, мы писали о том, чем моют голову азиатские женщины, чтобы волосы выглядели как после салона.

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