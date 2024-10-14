Вы могли этого не знать: как сказать на украинском "творог"

В украинском языке есть сразу несколько названий этого продукта.

Украинцы до сих пор используют в своем языке немало русизмов. Среди них такая распространенная калька, как " творог ". Это название употребляют для обозначения кисломолочных продуктов. Однако это неправильный вариант.

Как сказать "творог" на украинском — читайте дальше.

"Творог" на украинском

Как объясняет автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек Оля Багний, распространенного в употреблении слова "творог" в украинском языке не существует — это русизм.

В то время как украинское определение этого кисломолочного продукта – сыр. К нему часто добавляют определение домашний, кисломолочный или мягкий.

Поэтому украинцы готовят вареники, ватрушки и творожники вместе с сыром.

"Продукт из молока разных животных, готовящийся путем сбраживания его сычугом или различными молочнокислыми бактериями и обособлением сыворотки. Ну а пищевой продукт, который изготовляют в виде полутвердой или твердой массы, получаемой из сквашивания молока и последующей обработки сгустка называют — твердый сыр ", – объяснила ведущая.

Именно твердого сыра существует множество сортов и вкусов и именно он так подходит к бутербродам, вину и фруктам.

Еще одно название сыра

Однако у украинцев есть еще одно название сыра — будз или буц. Готовят йог прямо на горных долинах. Традиционный будз готовят из свежевыдоенного молока (овечьего, иногда с добавлением коровьего или коровьего) путем сквашивания ферментом.

"Грудочки сыра выкладывают на марлю для обтекания. Готовый будз укладывают на полки для высушивания. Свежий будз является скоропортящимся продуктом, поэтому для длительного хранения его подвергают копчению или готовят из него брынзу, перетирая с солью ", — говорится в сообщении.

Раньше мы объясняли, почему все ясно": как правильно сказать по-украински.

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