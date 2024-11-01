Вы могли этого не знать: какими продуктами нельзя кормить собак

Правильное питание собаки напрямую влияет на активность, самочувствие, здоровье и продолжительность жизни питомца. Проблема в том, что собакам можно лакомиться далеко не всем. Часто то, что попадает в миску домашнего питомца, может быть даже опасным для животного.

Какие продукты нельзя давать питомцу ни в коем случае и чем же кормить собаку — читайте дальше.

Опасные продукты для собак

Категорически собакам запрещено давать:

Молоко (коровье)

Шоколад

Сахар и сладости

Блюда с дрожжами

Алкоголь

Чеснок, лук

Копчености и колбасы

Речная рыба (сырая)

Мифы о кормлении собак

Вареные и жареные кости. В кишечнике кости расслаиваются на мелкие и крайне острые чешуйки, которые затем в прямой кишке образуют комок. Все заканчивается запором и болезненным походом в туалет.

Если кости крупные и жесткие, собака рискует повредить внутренние органы обломками. Как минимум, животное будет страдать запором.

Перловая крупа. Эта, на первый взгляд, безвредная каша очень плохо переваривается собачьим организмом.

Грибы. Тяжелая пища не только для детского организма, но и для собаки.

Чем кормить собаку

Не комбинируйте покупные и натуральные корма. Собак нельзя кормить двумя типами питания одновременно. В натуральной пище не хватит нужных витаминов, минералов и макроэлементов. А в случае со щенком это может губительно отразиться на формировании иммунитета и на развитии организма.

Избыток корма. Если вы будете кормить щенка одним мясом или слишком жирной пищей, это приведет к нарушению работы почек, печени и ожирению. Такая невнимание может обернуться проблемами с кожей, шерстью и сердечно-сосудистой системой.

Кормите строго по графику. Не оставляйте миску с кормом с запасом на весь день. У собаки должны быть большие интервалы между едой. Пустой желудок сигнализирует мозгу о том, что пора перекусить, а мозг командует организму, вызывая голод и аппетит. При этом пищеварительная система готовится к работе, а пища тогда усваивается гораздо лучше – собака после таких приемов пищи активна целый день.

Запретите себе угощать собаку со стола. Также не поддавайтесь на искушение и не добавляйте что-нибудь вкусное (по вашему мнению) в миску питомца. Это кормление вместе с плохим аппетитом вызывает расстройство и испортит шерсть.

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