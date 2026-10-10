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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
1 мин

Вы можете произносить это слово неправильно: как правильно подчеркивать слово «спина»

Вы, возможно, даже не подозреваете, что неправильно расставляете ударение в слове «спина». Репетитор объяснила, как его нужно произносить и какие ещё привычные слова могут вызвать затруднения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Как правильно расставлять ударения в слове «спина» — распространённая ошибка

Как правильно расставлять ударения в слове «спина» — распространённая ошибка / © Pexels

Некоторые привычные украинские слова могут заставить задуматься даже тех, кто хорошо владеет языком. Одно из них — «спина», в котором при произношении нередко неправильно ставят ударение.

Как избежать ошибок в ударении слов, объяснила репетитор, которая ведет TikTok под ником «пані Тетяна».

По её словам, в ряде существительных ударение падает на корень слова. В частности, правильно говорить спИна, а также слИна и кАмбала.

Еще один принцип можно проследить в некоторых прилагательных. В словах новИй и старИй ударение падает на окончание. В то же время ударение может падать на суффикс — например, в словах золотИстий, бадилИстий и одноразОвий

Репетитор также рассказала о способе, который может помочь определить ударение в словах, связанных с определенным действием. Для проверки она советует подобрать однокоренное глагол. Так, напІй можно связать с глаголом пИти, а бОязнь — с бОятися.

Напомним, ранее мы рассказывали, что означает слово «стодола», откуда оно происходит и почему эта древняя лексема до сих пор сохраняет связь с традиционным бытом и культурой украинцев.

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