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Вы можете произносить это слово неправильно: как правильно подчеркивать слово «спина»
Вы, возможно, даже не подозреваете, что неправильно расставляете ударение в слове «спина». Репетитор объяснила, как его нужно произносить и какие ещё привычные слова могут вызвать затруднения.
Некоторые привычные украинские слова могут заставить задуматься даже тех, кто хорошо владеет языком. Одно из них — «спина», в котором при произношении нередко неправильно ставят ударение.
Как избежать ошибок в ударении слов, объяснила репетитор, которая ведет TikTok под ником «пані Тетяна».
По её словам, в ряде существительных ударение падает на корень слова. В частности, правильно говорить спИна, а также слИна и кАмбала.
Еще один принцип можно проследить в некоторых прилагательных. В словах новИй и старИй ударение падает на окончание. В то же время ударение может падать на суффикс — например, в словах золотИстий, бадилИстий и одноразОвий
Репетитор также рассказала о способе, который может помочь определить ударение в словах, связанных с определенным действием. Для проверки она советует подобрать однокоренное глагол. Так, напІй можно связать с глаголом пИти, а бОязнь — с бОятися.
Напомним, ранее мы рассказывали, что означает слово «стодола», откуда оно происходит и почему эта древняя лексема до сих пор сохраняет связь с традиционным бытом и культурой украинцев.