Вы не поверите, что делает обычная соль в стиральной машине: вещи становятся как новые

Зачем добавлять соль в стиральную машину / © unsplash.com

Реклама

Именно в таком случае стоит упомянуть о проверенном временем методе из 90-х — добавлении обычной поваренной соли в стиральную машину. Этот простой, но действенный прием помогает сохранить яркость цветов, продлевает срок службы тканей и обеспечивает свежий вид даже после многократных стирок.

Почему одежда теряет яркость

Во время стирки вместе с грязью из ткани вымывается краска — особенно если используются высокие температуры или агрессивные моющие средства. Дополнительно свою роль играет жесткая вода: соли кальция и магния оседают на волокнах, делая цвета тусклыми и приглушенными. Сначала вещи могут выглядеть яркими, но после нескольких циклов стирки они постепенно блекнут, теряя свой первоначальный вид.

Как соль помогает сохранить цвета

Поваренная соль действует как природный стабилизатор краски. Она закрепляет пигмент в волокнах и предотвращает его вымывание. Кроме того, соль смягчает воду, уменьшая влияние минералов на ткань. В результате вещи не сереют, остаются мягкими и сохраняют насыщенность цветов гораздо дольше.

Реклама

Как правильно использовать соль во время стирки

Выбрать подходящий режим. Метод подходит для большинства материалов — хлопка, льна, синтетики и смешанных тканей. Для щекотливых тканей (шелк, шерсть) обязательно проверяйте рекомендации на ярлычку. Подготовить соль. Лучше всего использовать обычную поваренную соль большого помола. На один стандартный цикл (4-5 кг белья) достаточно 1-2 столовых ложек. Добавить соль в барабан. Насыпьте его прямо на белье перед порошком или предварительно растворите в небольшом количестве воды. Запустить стандартную стирку. Выберите обычный режим и соответствующую температуру в зависимости от типа ткани.

Старый метод, не теряющий актуальности

В 90-х годах, когда ассортимент специализированных средств был ограничен, хозяйки часто добавляли соль в стирку, чтобы защитить цвета. Этот лайфхак доказал свою эффективность десятилетиями — ткани оставались яркими, вещи дольше не изнашивались, а белье выглядело свежим. Сегодня многие открывают этот простой прием заново, ведь они не только действенны, но и позволяют существенно сэкономить на дополнительных средствах.

Добавление поваренной соли в стиральную машину — это доступный, экономичный и экологичный способ сохранить одежду в отличном состоянии. Благодаря этому небольшому секрету стирка становится эффективнее, вещи дольше радуют глаз, а уход за гардеробом становится проще и умнее.