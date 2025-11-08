- Дата публикации
Вы не поверите, как зимой кролики оживают и набирают вес — даже самые слабые: вот чем их нужно кормить
Зимой кролики тратят много энергии на обогрев своего тела. Поэтому у них ускоряется обмен веществ, а значит, питание в этот строгий период должно быть особым — высококалорийным и питательным.
Специалисты поделились советами, как правильно кормить кролей зимой.
Вот какие виды корма следует включить в рацион в холодное время:
Ветвящийся корм. Содержит полезные витамины и помогает кроликам стачить зубы. Лучше еще с лета заготовить ветки яблони, ивы или акации.
Сено. Стабилизирует пищеварение и должно всегда быть в доступе.
Сочные корма. К ним относятся корнеплоды: морковь, свекла, тыква, топинамбур. С капустой следует соблюдать осторожность, так как она может вызвать вздутие живота.
Витамины. Подходят специальные премиксы для зимнего рациона. В клетке также должна быть соль-лизунец.
Соблюдая такое зимнее меню, даже самые слабые кролики быстро набирают вес, укрепляют здоровье и легко переживают морозные месяцы.