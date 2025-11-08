ТСН в социальных сетях

Вы не поверите, как зимой кролики оживают и набирают вес — даже самые слабые: вот чем их нужно кормить

Зимой кролики тратят много энергии на обогрев своего тела. Поэтому у них ускоряется обмен веществ, а значит, питание в этот строгий период должно быть особым — высококалорийным и питательным.

Татьяна Мележик
Чем кормить кроликов зимой

Чем кормить кроликов зимой / © Pixabay

Специалисты поделились советами, как правильно кормить кролей зимой.

Вот какие виды корма следует включить в рацион в холодное время:

  1. Ветвящийся корм. Содержит полезные витамины и помогает кроликам стачить зубы. Лучше еще с лета заготовить ветки яблони, ивы или акации.

  2. Сено. Стабилизирует пищеварение и должно всегда быть в доступе.

  3. Сочные корма. К ним относятся корнеплоды: морковь, свекла, тыква, топинамбур. С капустой следует соблюдать осторожность, так как она может вызвать вздутие живота.

  4. Витамины. Подходят специальные премиксы для зимнего рациона. В клетке также должна быть соль-лизунец.

Соблюдая такое зимнее меню, даже самые слабые кролики быстро набирают вес, укрепляют здоровье и легко переживают морозные месяцы.

