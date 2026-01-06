Вы не представляете, как эти "полезные" советы разрушают авто: безопасное размораживание зимой

Как не нужно размораживать машину / © pexels.com

Хотя украинские водители обычно “сами со всем справляются”, всегда существует риск ошибки, которая может привести к поломке автомобиля. Поэтому ТСН.ua собрал советы ведущих автомобильных ассоциаций мира, ведь в Беларуси подобных подробных рекомендаций мало.

Чего нельзя делать при размораживании

Британская Автомобильная ассоциация (The AA) отмечает: опасные методы размораживания могут не только повредить авто, но и повлечь за собой штрафы или даже кражу.

Самые распространенные мифы и “лайфхаки”, которые реально вредят авто:

Горячая или тёплая вода. Резкий перепад температур приводит к расширению и сжатию стекла, что может повлечь за собой трещины, особенно на имеющихся сколах. К тому же на сильном морозе вода быстро замерзнет снова, блокируя дворники и форсунки. “Портхоллинг” (езда с частично очищенным стеклом). Ограниченная видимость во время движения — административное нарушение, опасное для всех участников движения. Чистить нужно все стекла, а не только лобовое. Включение примерзлых стеклоочистителей. Это верный способ вывести из строя мотор трапеции дворников. Протирайте стекло руками или рукавом. Такие действия оставляют жирные следы и практически не убирают конденсат. Используйте только чистую микрофибру.

Сомнительные советы из интернета: горячая вода в пакете, картофель для протирания стекла, антисептик для рук — все это может ухудшить видимость или повредить покрытие авто.

Как правильно очистить машину

Проверьте стеклоочистители. Убедитесь, что дворники отключены и не примерзли. Запустите двигатель и включите обогрев. Максимально прогрейте лобовое стекло, включите обогрев заднего стекла и зеркал. Кондиционер поможет осушить воздух и предотвратить запотевание изнутри. Не оставляйте автомобиль без присмотра с работающим двигателем. Очистите автомобиль от снега. Пока салон прогревается, мягкой щеткой уберите снег с крыши, капота и багажника. Обязательно очистите радиаторную решетку и проверьте, чисты ли фары и габариты. Убирайте лед. Используйте пластиковый скребок и специальные размораживатели для стекол. Жесткие или металлические предметы повреждают стекло. Обеспечьте полную видимость. Начать движение можно только после того, как все стекла полностью очищены ото льда, снега и конденсата. Частичное “смотровое окошко” опасно и карается законом.

Дополнительные советы

Используйте защитный экран на лобовое стекло после парковки — даже картон или летний “солнцезащитный” козырек из багажника подойдет.

Современные автомобили, особенно электрокары и гибриды, часто имеют функцию предварительного прогрева салона и стекол через мобильное приложение или брелок.

Следите за техническим состоянием авто: проверяйте уровень антифриза и жидкости для омывателя стекла, заряд аккумулятора.