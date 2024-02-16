Вы не узнаете свой сад этим летом: подживите цветы такими копеечными средствами

Ваши розы, гортензии и пионы будут в восторге и подарят пышные цветы.

Для роз – банановая кожура

Розовые кусты будут невероятно пышно цвести, если приготовить для них настойку из банановой кожуры. Все потому, что этим растениям нужен калий, содержащийся в бананах.

Приготовить такое удобрение очень просто. Нужно взять один литр воды, растворить в ней 2 чайные ложки соды и добавить измельченную кожуру одного банана. Так вы смоете все химические вещества, которыми обрабатывают почву.

Для гортензий – кофейная гуща.

Кофейную гущу ни в коем случае не стоит выбрасывать. Она содержит примерно 2% азота, а также кальций, калий, магний, железо. Все они подходят гортензиям, рододендронам, азалиям и магнолиям.

Внести кофейную гущу можно также под чернику и морковь. Для просто просто вылейте остатки на землю под кустами. Также можете приготовить специальное удобрение. На 10 л теплой воды возьмите один стакан гуще, настаивайте несколько часов, а затем подлейте растение.

Для пиона — дрожжи и хлеб

Пионы специалисты советуют подкармливать настойкой из хлеба дважды в год: весной и летом. Для приготовления удобрения необходимо взять остатки темного хлеба, порезать их кубиками и замочить в ведре воды. Дополнительно можете туда же отправить рубленый одуванчик или крапиву. Чтобы пошел процесс брожения, смесь следует оставить настаиваться на неделю.

А чтобы сделать подкормку из дрожжей, возьмите 200 г свежего продукта, литр теплой воды, а когда смесь растворится, ее еще разводят в 10 литрах воды. Такой состав подойдет для любого растения (кроме чеснока, лука и картофеля). Но больше всего "любит" его именно пион.

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