Вы неправильно готовили растворимый кофе: простой совет сделает его более нежным

Растворимый кофе / © pixabay.com

Реклама

Многие начинают утро чашкой кофе, но поклонники напитка с удивлением узнали, что годами заваривали его неправильно. Эксперт по кофе Итан Роуд показал простой прием, который смягчает вкус растворимого кофе и убирает неприятную горечь — и это занимает всего несколько секунд.

Об этом сообщило издание Express.

По словам специалиста, секрет в том, чтобы перед горячей водой добавить в кружку немного холодной. Именно этот шаг предотвращает «подгоревший» привкус, который часто возникает у растворимых смесей. Роуд объясняет: растворимый кофе становится горьким, когда его сразу заливают кипятком. Короткое перемешивание кофе с холодной водой помогает ему раствориться мягко, а уже потом можно доливать горячую воду.

Реклама

В комментариях пользователи признались, что этот совет буквально изменил их утренний ритуал. Один из них написал, что впервые растворимый кофе стал на вкус «значительно мягче». Другие посоветовали для уменьшения горечи добавлять щепотку соли — она балансирует вкус и не делает напиток соленым.

Специалисты советуют придерживаться пропорции: одна чайная ложка кофе на примерно 180 мл воды.

Напомним, ученые выяснили, что обычная чашка кофе может контролировать уровень сахара в крови эффективнее некоторых популярных медпрепаратов.