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Вы неправильно храните чеснок: повара раскрыли простой трюк, который помогает сохранить его свежим 3–5 месяцев
Чеснок — один из тех продуктов, без которого трудно представить большинство домашних блюд. Он придает аромат супам, мясу, соусам, салатам и даже выпечке.
Но часто случается неприятная ситуация: покупаешь красивые головки чеснока, а через несколько недель находишь их мягкими, сморщенными или покрытыми побегами.
Оказывается, проблема может быть не в самом чесноке, а в том, как вы его храните. Профессиональные повара советуют отказаться от некоторых привычных способов и создать для чеснока условия, максимально похожие на те, в которых он сохраняется естественным путем.
Почему чеснок быстро портится
Многие люди оставляют чеснок в полиэтиленовом пакете, закрытой банке или даже в холодильнике. Однако такие условия могут навредить продукту.
Основные враги свежего чеснока:
чрезмерная влага — она способствует появлению плесени и гниения;
отсутствие циркуляции воздуха — из-за этого чеснок быстрее портится;
прямой свет — он может стимулировать прорастание;
тепло — ускоряет потерю вкуса и текстуры.
Поэтому шеф-повара рекомендуют хранить чеснок в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.
Главный кухонный лайфгак — керамическая емкость для чеснока.
Один из самых популярных способов среди кулинаров — специальная керамическая емкость для хранения чеснока (garlic keeper).
На первый взгляд это обычный кухонный аксессуар, но его конструкция имеет немаловажное значение:
керамические стенки защищают чеснок от света;
небольшие вентиляционные отверстия обеспечивают движение воздуха;
емкость помогает избежать накопления излишней влаги;
чеснок остается под рукой, а не спрятан в шкафу или холодильнике.
Такой контейнер фактически создает условия, подобные традиционному хранению в прохладном сухом погребе. По словам поваров, в правильных условиях целые головки чеснока могут оставаться свежими примерно от 3 до 5 месяцев.
Почему не стоит хранить чеснок рядом с картофелем
Еще одна распространенная ошибка — держать чеснок и картофель вместе в одном месте.
Хотя оба продукта любят тьму, такое соседство может ускорить порчу. Лучше хранить их отдельно, чтобы они подольше оставались свежими.
А как хранить очищенный или измельченный чеснок
Если вы уже почистили зубчики или измельчили чеснок, правила меняются.
В таком случае:
положите чеснок в герметичный контейнер;
храните его в холодильнике;
используйте примерно в течение недели, чтобы он сохранил вкус и аромат.
Не стоит оставлять измельченный чеснок прямо на кухонной поверхности — он скорее утратит свои свойства.
Как выбрать правильную емкость для чеснока.
Если вы решили приобрести контейнер для хранения чеснока, обратите внимание на несколько характеристик:
Материал — керамика, терракота, другие непрозрачные материалы.
Вентиляция — емкость должна иметь отверстия или другой способ обеспечения циркуляции воздуха.
Размер — не стоит заполнять контейнер слишком плотно. Чесноку нужно пространство, чтобы «дышать».
Удобство лучше выбирать такую емкость, которую легко мыть и которая имеет гармоничный вид на кухне.
Действительно ли работают специальные контейнеры для чеснока
Такие емкости не являются магическим способом сохранить продукт навсегда, но они помогают создать правильную среду: меньше влаги, больше воздуха и защита от света. Именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на то, насколько долго чеснок будет оставаться качественным.
Главное правило простое: чесноку нужна сухость, прохлада и вентиляция.
FAQ
Как правильно хранить чеснок, чтобы он долго не портился?
Лучше всего хранить чеснок в сухом, прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией. Оптимальным вариантом может являться керамическая емкость с отверстиями для циркуляции воздуха. Она помогает избежать излишней влаги и преждевременного прорастания.
Можно ли хранить чеснок в холодильнике?
Целый чеснок обычно не рекомендуют хранить в холодильнике, поскольку влажная среда может ускорить его порчу или прорастание. Очищенный или измельченный чеснок лучше держать в герметичном контейнере в холодильнике и использовать в течение нескольких дней.