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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Вы неправильно храните чеснок: повара раскрыли простой трюк, который помогает сохранить его свежим 3–5 месяцев

Чеснок — один из тех продуктов, без которого трудно представить большинство домашних блюд. Он придает аромат супам, мясу, соусам, салатам и даже выпечке.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как дольше сохранить чеснок свежим

Как дольше сохранить чеснок свежим / © pexels.com

Но часто случается неприятная ситуация: покупаешь красивые головки чеснока, а через несколько недель находишь их мягкими, сморщенными или покрытыми побегами.

Оказывается, проблема может быть не в самом чесноке, а в том, как вы его храните. Профессиональные повара советуют отказаться от некоторых привычных способов и создать для чеснока условия, максимально похожие на те, в которых он сохраняется естественным путем.

Почему чеснок быстро портится

Многие люди оставляют чеснок в полиэтиленовом пакете, закрытой банке или даже в холодильнике. Однако такие условия могут навредить продукту.

Основные враги свежего чеснока:

  • чрезмерная влага — она способствует появлению плесени и гниения;

  • отсутствие циркуляции воздуха — из-за этого чеснок быстрее портится;

  • прямой свет — он может стимулировать прорастание;

  • тепло — ускоряет потерю вкуса и текстуры.

Поэтому шеф-повара рекомендуют хранить чеснок в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.

Главный кухонный лайфгак — керамическая емкость для чеснока.

Один из самых популярных способов среди кулинаров — специальная керамическая емкость для хранения чеснока (garlic keeper).

На первый взгляд это обычный кухонный аксессуар, но его конструкция имеет немаловажное значение:

  • керамические стенки защищают чеснок от света;

  • небольшие вентиляционные отверстия обеспечивают движение воздуха;

  • емкость помогает избежать накопления излишней влаги;

  • чеснок остается под рукой, а не спрятан в шкафу или холодильнике.

Такой контейнер фактически создает условия, подобные традиционному хранению в прохладном сухом погребе. По словам поваров, в правильных условиях целые головки чеснока могут оставаться свежими примерно от 3 до 5 месяцев.

Почему не стоит хранить чеснок рядом с картофелем

Еще одна распространенная ошибка — держать чеснок и картофель вместе в одном месте.

Хотя оба продукта любят тьму, такое соседство может ускорить порчу. Лучше хранить их отдельно, чтобы они подольше оставались свежими.

А как хранить очищенный или измельченный чеснок

Если вы уже почистили зубчики или измельчили чеснок, правила меняются.

В таком случае:

  • положите чеснок в герметичный контейнер;

  • храните его в холодильнике;

  • используйте примерно в течение недели, чтобы он сохранил вкус и аромат.

Не стоит оставлять измельченный чеснок прямо на кухонной поверхности — он скорее утратит свои свойства.

Как выбрать правильную емкость для чеснока.

Если вы решили приобрести контейнер для хранения чеснока, обратите внимание на несколько характеристик:

  1. Материал — керамика, терракота, другие непрозрачные материалы.

  2. Вентиляция — емкость должна иметь отверстия или другой способ обеспечения циркуляции воздуха.

  3. Размер — не стоит заполнять контейнер слишком плотно. Чесноку нужно пространство, чтобы «дышать».

  4. Удобство лучше выбирать такую емкость, которую легко мыть и которая имеет гармоничный вид на кухне.

Действительно ли работают специальные контейнеры для чеснока

Такие емкости не являются магическим способом сохранить продукт навсегда, но они помогают создать правильную среду: меньше влаги, больше воздуха и защита от света. Именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на то, насколько долго чеснок будет оставаться качественным.

Главное правило простое: чесноку нужна сухость, прохлада и вентиляция.

FAQ

Как правильно хранить чеснок, чтобы он долго не портился?

Лучше всего хранить чеснок в сухом, прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией. Оптимальным вариантом может являться керамическая емкость с отверстиями для циркуляции воздуха. Она помогает избежать излишней влаги и преждевременного прорастания.

Можно ли хранить чеснок в холодильнике?

Целый чеснок обычно не рекомендуют хранить в холодильнике, поскольку влажная среда может ускорить его порчу или прорастание. Очищенный или измельченный чеснок лучше держать в герметичном контейнере в холодильнике и использовать в течение нескольких дней.

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