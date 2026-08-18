Вы неправильно выбираете туалетную бумагу: почему дорогая и плотная не всегда лучше

Туалетная бумага может вредить коже / © Freepik

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Многие считают, что четырехслойная или более дорогая туалетная бумага должна быть более гигиенической. Однако на самом деле количество слоев само по себе не определяет качество очищения.

Об этом говорится в материале egeszsegkalauz.

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Специалисты советуют обращать внимание не только на характеристики бумаги, но и способ ее использования. Слишком интенсивное или частое вытирание может раздражать чувствительную кожу и провоцировать зуд.

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Больше слоев не означает лучшую гигиену

Производители туалетной бумаги часто делают акцент на ее мягкости, толщине и количестве слоев. Эти характеристики действительно влияют на комфорт, однако не свидетельствуют автоматически о лучшей гигиеничности.

Сухая туалетная бумага очищает механическим способом — она удаляет значительную часть загрязнений во время вытирания. При этом эффективность такой очистки зависит не только от толщины листа.

В одном небольшом исследовании с участием 32 человек сравнивали использование туалетной бумаги и биде. После использования биде на перчатке, которой проводили проверку, обнаружили гораздо меньше микроорганизмов. В то же время из-за небольшого количества участников результаты нельзя распространять на всех.

Сильное трение может навредить

Кожа вокруг анального отверстия достаточно чувствительна. Если постоянно сильно тереть ее бумагой или делать слишком часто, может возникнуть механическое раздражение.

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По данным Mayo Clinic, одной из возможных причин зуда в этой зоне может быть самая чрезмерная или слишком интенсивная очистка.

Особенно это актуально для людей, имеющих геморрой, анальную трещину или уже раздраженную кожу. Если после туалета появляются жжение, боль или зуд, усугублять трение — не самое лучшее решение.

Какую туалетную бумагу лучше выбрать

Оптимальным вариантом может быть достаточно мягкая бумага без шероховатой поверхности, использование которой не требует сильного нажатия.

Для людей с чувствительной кожей также лучше выбирать бумагу без ароматизаторов. Парфюмированные средства могут дополнительно раздражать кожу.

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Поэтому количество слоев следует воспринимать, прежде всего, как характеристику комфорта, а не как показатель уровня гигиены.

Вода может быть более щадящим способом очистки

Для очищения после туалета можно использовать биде, гигиенический душ или просто воду. Такой подход позволяет уменьшить количество сухого вытирания.

Впрочем, чрезмерная очистка водой тоже не полезна. Слишком сильная струя или длительное мытье могут раздражать кожу.

После водных процедур участок рекомендуют не тереть, а осторожно промокнуть, чтобы высушить.

Стоит ли пользоваться влажными салфетками

Влажные салфетки могут показаться очевидной альтернативой сухой бумаге, но они не всегда подходят для чувствительной кожи.

В их состав могут входить ароматизаторы, консерванты и другие компоненты, способные вызывать раздражение. Поэтому при регулярном зуде или жжении лучше отказаться от ароматизированных средств.

Есть и практическая проблема: некоторые влажные салфетки, даже продающиеся как такие, которые можно смывать в унитаз, могут способствовать засорению канализационных систем.

Дорогая бумага может медленнее разлагаться в воде

Толстая и многослойная туалетная бумага не обязательно создаст проблемы с канализацией, однако скорость ее распада в воде может отличаться от более тонких вариантов.

Исследования показывали, что некоторые премиальные виды туалетной бумаги разлагались в воде медленнее продукции среднего качества. На этот процесс оказывают влияние толщина, структура и масса бумаги.

Поэтому универсального правила «четыре слоя — плохо, два — хорошо» нет. Однако в старых или подверженных засорению трубах следует обращать внимание на то, насколько легко бумага разлагается в воде.

При геморрое важно не травмировать кожу

При наличии геморроя очищение после дефекации может быть особенно неприятным. Дополнительное трение способно усилить дискомфорт.

В такой ситуации важно избегать агрессивной очистки и ароматизированных средств. Нежное мытье водой может быть альтернативой интенсивному использованию сухой бумаги.

В то же время кровь на туалетной бумаге не следует автоматически списывать на геморрой. Если кровотечение возникло впервые, повторяется или значительное, необходимо обратиться к врачу, ведь причины могут быть разными.

Белая или коричневая туалетная бумага — какая лучше

Сам по себе цвет туалетной бумаги не определяет его безопасность для кожи. То же касается надписи об использовании переработанного сырья.

Для интимной гигиены гораздо важнее, чтобы бумага была достаточно мягкой, не вызывала раздражения и не содержала лишних ароматизаторов.

Если после использования данного продукта регулярно появляются зуд, покраснение или жжение, следует попробовать другой, более простой вариант без ароматизаторов.

Чрезмерная гигиена тоже может стать проблемой

Постоянный зуд в этой зоне не обязательно свидетельствует о недостаточной гигиене. Напротив, причиной может стать чрезмерная очистка.

Частое трение, мыло, гели для душа, ароматизированные салфетки и другие способны раздражать кожу. Поэтому возникает замкнутый круг: человек чувствует зуд, начинает еще более тщательно мыться, а раздражение усиливается.

Если проблема длится долго или регулярно повторяется, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Зуд могут вызывать не только особенности гигиены, но и геморрой, кожные заболевания, инфекции и другие состояния.

Самый дорогой рулон — не обязательно лучший

Таким образом, покупать самую дорогую или самую толстую туалетную бумагу только из-за большего количества слоев необязательно. Для здоровья кожи гораздо важнее мягкость, отсутствие раздражающих ароматизаторов и деликатное использование.

Главное правило — не тереть кожу с силой. Если сухая бумага регулярно вызывает дискомфорт, можно попробовать осторожную очистку водой.

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