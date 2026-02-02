Вы ни за что не догадаетесь, что случится с одеждой, если добавляешь соль во время стирки: попробуйте

Добавление соли в стиральную машину: когда это делать / © pexels.com

Соль помогает сохранить яркость тканей, не давая краске вымываться. Особенно это заметно во время стирки цветной одежды — вещи дольше остаются насыщенными и «живыми».

Это натуральное средство также борется с пятнами, работая как мягкий абразив. Он эффективен против жирных или винных следов, что делает соль универсальным помощником в домашней стирке.

Еще один секрет хозяйок: соль смягчает воду, благодаря чему ткани остаются мягкими, а стиральная машина служит дольше, потому что образуется меньше накипи. Она также помогает избавиться от неприятных запахов, оставляя одежду свежей.

Для этого важно использовать обычную поваренную соль — она безопасна, доступна и подходит для разных тканей, особенно для хлопка и льна. При этом больших затрат не требуется: достаточно всего 1–2 ложек, чтобы усилить эффект стирального порошка и сделать стирку более эффективной.

Этот простой лайфхак помогает не только сохранить яркость и свежесть вещей, но и вернуть белье тканям, предотвращая пожелтение. Соль во время стирки — забытый секрет, который стоит попробовать, чтобы одежда всегда выглядела как новая.