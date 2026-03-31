Почему собаки любят лежать на солнце

Ветеринары из Dogster объяснили, как солнечный свет влияет на собак.

Прежде всего, солнечный свет стимулирует выработку мелатонина, являющегося гормоном сна. Чем больше светлая собака получает, тем стабильнее ее биоритмы. Животное лучше засыпает, глубже отдыхает, а, значит, просыпается более активным. Инстинктивно они ищут более светлые места, чтобы «настроить» свои внутренние часы.

Также тепло от солнца действует как естественная «грелка». Оно улучшает кровообращение, уменьшает боли в суставах, расслабляет мышцы. Особенно это чувствуют старшие собаки, а также те, которые страдают артритом. После активной игры или прогулки солнечное место — лучший вариант для восстановления.

Собаки отличаются повышенной температурой тела, а потому им труднее, чем людям, поддерживать тепло. Лежение на солнце помогает быстро согреться, экономит энергию, поэтому они ищут солнечные «пятна» даже в доме.

Иногда же все гораздо проще: животные просто любят лежать на солнце. Тепло дает им чувство безопасности и комфорта, потому они могут быстрее расслабиться.

Хотя лежание на солнце приятное, не все солнечные лучи безопасны для здоровья. Собаки также могут получить солнечные ожоги или перегреться.

Особенно ультрафиолет оказывает влияние на те участки тела, где тонкая или отсутствует шерсть. Ожоги появляются раздражением, покраснением. В тяжелых случаях появляются волдыри и боли.

Собаки охлаждаются не столь эффективно, как люди. Поэтому во время жары они быстро перегреваются. Первые признаки перегрева:

ускоренное дыхание, слюноотделение;

тело и десна горячие на ощупь;

сильная жажда;

беспокойство, вялость, поиск тени.

Если углублять перегревание, это может перерасти в тепловой удар, сопровождающийся рвотой, диареей, нарушением координации, падением, потерей сознания, шаткостью и судорогами. Это состояние критическое и нуждается в немедленной ветеринарной помощи.

Заметили первые признаки перегрева? Перенесите собаку в тень, постепенно охладите.