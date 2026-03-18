Как вернуть сияние оконным рамам без соды / © pexels.com

Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготовлены современные профили, постепенно приобретает желтоватый оттенок. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, однако реагирует на длительное воздействие солнечного света, пыли, жировых отложений и никотина.

Причины пожелтения

Основная фотодеградация: ультрафиолет разрушает химические связи полимера. Даже с добавленными стабилизаторами и белилами защитный слой со временем теряет эффект.

Дополнительно на поверхность влияет тепло от радиаторов и кухонного жира. Поэтому обычная мойка водой становится малоэффективной.

Почему агрессивные средства не решают проблему

Отбеливатели на основе хлора и растворители разрушают гладкую поверхность ПВХ, делая ее шероховатой. Абразивные порошки покидают царапины, куда быстро попадает грязь, и последующая очистка становится сложной.

Естественная паста из ромашки

Мягкий и эффективный способ вернуть белье — смесь на основе аптечной ромашки. Она помогает растворять загрязнение, не повреждая пластик.

Как приготовить:

Заварите два пакетика ромашки на 100 мл кипятка. Дайте настою остыть. Добавьте пищевую соду в образование густой пасты.

Нанесите на желтые участки мягкой губкой, оставьте на 15–20 минут, затем протрите влажной салфеткой и протрите насухо.

Дополнительные средства

Перекись водорода 3% — помогает при устаревших пятнах, не оставляет разводов.

Лимонный сок или кислота — удаляют известковый налет и придают блеск.

Уксус (1:2 с водой) — эффективен против жировых отложений, после применения проветривайте помещение.

Профилактика

Мойте рамы не менее двух раз в год — весной и осенью. Для ежедневного ухода используйте слабый мыльный раствор.

Чистое стекло делает раму зрительно светлее. Защита от солнца (ролеты, маркизы) замедляет фотодеградацию. Контролируйте влажность во избежание конденсации и пятен.