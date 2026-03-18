Вы никогда не догадаетесь, что возвращает пластиковым рамам сияние — и это не сода

После зимнего сезона многие владельцы помещений замечают изменения во внешнем виде оконных рам.

Татьяна Мележик
Как вернуть сияние оконным рамам без соды

Как вернуть сияние оконным рамам без соды / © pexels.com

Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготовлены современные профили, постепенно приобретает желтоватый оттенок. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, однако реагирует на длительное воздействие солнечного света, пыли, жировых отложений и никотина.

Причины пожелтения

Основная фотодеградация: ультрафиолет разрушает химические связи полимера. Даже с добавленными стабилизаторами и белилами защитный слой со временем теряет эффект.

Дополнительно на поверхность влияет тепло от радиаторов и кухонного жира. Поэтому обычная мойка водой становится малоэффективной.

Почему агрессивные средства не решают проблему

Отбеливатели на основе хлора и растворители разрушают гладкую поверхность ПВХ, делая ее шероховатой. Абразивные порошки покидают царапины, куда быстро попадает грязь, и последующая очистка становится сложной.

Естественная паста из ромашки

Мягкий и эффективный способ вернуть белье — смесь на основе аптечной ромашки. Она помогает растворять загрязнение, не повреждая пластик.

Как приготовить:

  1. Заварите два пакетика ромашки на 100 мл кипятка.

  2. Дайте настою остыть.

  3. Добавьте пищевую соду в образование густой пасты.

Нанесите на желтые участки мягкой губкой, оставьте на 15–20 минут, затем протрите влажной салфеткой и протрите насухо.

Дополнительные средства

  • Перекись водорода 3% — помогает при устаревших пятнах, не оставляет разводов.

  • Лимонный сок или кислота — удаляют известковый налет и придают блеск.

  • Уксус (1:2 с водой) — эффективен против жировых отложений, после применения проветривайте помещение.

Профилактика

Мойте рамы не менее двух раз в год — весной и осенью. Для ежедневного ухода используйте слабый мыльный раствор.

Чистое стекло делает раму зрительно светлее. Защита от солнца (ролеты, маркизы) замедляет фотодеградацию. Контролируйте влажность во избежание конденсации и пятен.

