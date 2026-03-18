Вы никогда не догадаетесь, что возвращает пластиковым рамам сияние — и это не сода
После зимнего сезона многие владельцы помещений замечают изменения во внешнем виде оконных рам.
Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготовлены современные профили, постепенно приобретает желтоватый оттенок. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, однако реагирует на длительное воздействие солнечного света, пыли, жировых отложений и никотина.
Причины пожелтения
Основная фотодеградация: ультрафиолет разрушает химические связи полимера. Даже с добавленными стабилизаторами и белилами защитный слой со временем теряет эффект.
Дополнительно на поверхность влияет тепло от радиаторов и кухонного жира. Поэтому обычная мойка водой становится малоэффективной.
Почему агрессивные средства не решают проблему
Отбеливатели на основе хлора и растворители разрушают гладкую поверхность ПВХ, делая ее шероховатой. Абразивные порошки покидают царапины, куда быстро попадает грязь, и последующая очистка становится сложной.
Естественная паста из ромашки
Мягкий и эффективный способ вернуть белье — смесь на основе аптечной ромашки. Она помогает растворять загрязнение, не повреждая пластик.
Как приготовить:
Заварите два пакетика ромашки на 100 мл кипятка.
Дайте настою остыть.
Добавьте пищевую соду в образование густой пасты.
Нанесите на желтые участки мягкой губкой, оставьте на 15–20 минут, затем протрите влажной салфеткой и протрите насухо.
Дополнительные средства
Перекись водорода 3% — помогает при устаревших пятнах, не оставляет разводов.
Лимонный сок или кислота — удаляют известковый налет и придают блеск.
Уксус (1:2 с водой) — эффективен против жировых отложений, после применения проветривайте помещение.
Профилактика
Мойте рамы не менее двух раз в год — весной и осенью. Для ежедневного ухода используйте слабый мыльный раствор.
Чистое стекло делает раму зрительно светлее. Защита от солнца (ролеты, маркизы) замедляет фотодеградацию. Контролируйте влажность во избежание конденсации и пятен.