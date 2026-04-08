Вы никогда не догадаетесь, сколько бактерий скрывает ваше кухонное полотенце — узнайте, как его правильно стирать
Представьте ситуацию: вы только что нарезали сырое мясо на ужин. Возможно, полотенце пригодилось, чтобы быстро вытереть руки или промокнуть разлитый соевый соус. Конечно, после этого его нужно стирать. Но хватит ли просто бросить полотенце в корзину с одеждой? Нужна ли дополнительная дезинфекция, чтобы избавиться от бактерий, которые могут там скрываться?
В RealSimple поговорили с экспертами по стирке и узнали, как правильно ухаживать за кухонными полотенцами, чтобы они были не только чистыми, но и безопасными для вашей семьи.
Для сильно загрязненных полотенец, особенно после сырого мяса или яиц, лучше выбирать горячую воду. Горячая вода уничтожает микробы и помогает моющим средствам работать более эффективно, объясняет Джилл Робертс, доцент общественного здоровья в Университете Южной Флориды.
Если полотенце использовалось только для сухих рук — хватит теплой воды.
«Современные ткани и стиральные средства позволяют обходиться без горячей воды», — добавляет Патрик Ричардсон, автор House Love и Laundry Love. «Я всегда стираю кухонные полотенца теплой водой на экспресс режиме и избегаю горячей, потому что ткань дольше остается прочной».
Хотите дополнительную безопасность? Используйте отбеливатель. Он почти полностью уничтожает бактерии, но важна правильная концентрация. «Многие льют слишком много отбеливателя и мало воды — это снижает эффект», — говорит Робертс.
Если хлорный отбеливатель слишком агрессивен, выбирайте кислородный. Он более мягкий для ткани и цвета, но тоже эффективно уничтожает запах и грязь. «Я всегда использую кислородное для кухонных полотенец — оно чистит и не вредит ткани», — объясняет Ричардсон.
Может показаться логичным стирать полотенца вместе с остальной одеждой, но эксперты советуют этого избегать. «Ваша одежда может быть грязнее кухонных полотенец. Стирать их вместе не стоит — пятна представляют больший риск, чем микробы», — объясняет Робертс.
Полотенца можно стирать вместе с полотенцами для ванной, ведь они обычно подвергаются подобному загрязнению.
Частота стирки зависит от того, для чего вы их используете.
«Полотенце у раковины для рук? Каждые несколько дней. Полотенца, которые вы используете для приготовления, вытирания пятен и мытья столешницы? Сразу после использования», — советует Ричардсон.
Особенно мокрые или загрязненные полотенца следует стирать немедленно.
Чтобы кухонные полотенца оставались чистыми, а ваша кухня безопасна, эксперты советуют сразу убирать опасные продукты дезинфицирующими салфетками или отбеливателем. «Это не только защищает полотенца, но и дезинфицирует рабочие поверхности», — подчеркивает Робертс.