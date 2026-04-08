Как стирать кухонные полотенца / © pexels.com

В RealSimple поговорили с экспертами по стирке и узнали, как правильно ухаживать за кухонными полотенцами, чтобы они были не только чистыми, но и безопасными для вашей семьи.

Для сильно загрязненных полотенец, особенно после сырого мяса или яиц, лучше выбирать горячую воду. Горячая вода уничтожает микробы и помогает моющим средствам работать более эффективно, объясняет Джилл Робертс, доцент общественного здоровья в Университете Южной Флориды.

Если полотенце использовалось только для сухих рук — хватит теплой воды.

«Современные ткани и стиральные средства позволяют обходиться без горячей воды», — добавляет Патрик Ричардсон, автор House Love и Laundry Love. «Я всегда стираю кухонные полотенца теплой водой на экспресс режиме и избегаю горячей, потому что ткань дольше остается прочной».

Хотите дополнительную безопасность? Используйте отбеливатель. Он почти полностью уничтожает бактерии, но важна правильная концентрация. «Многие льют слишком много отбеливателя и мало воды — это снижает эффект», — говорит Робертс.

Если хлорный отбеливатель слишком агрессивен, выбирайте кислородный. Он более мягкий для ткани и цвета, но тоже эффективно уничтожает запах и грязь. «Я всегда использую кислородное для кухонных полотенец — оно чистит и не вредит ткани», — объясняет Ричардсон.

Может показаться логичным стирать полотенца вместе с остальной одеждой, но эксперты советуют этого избегать. «Ваша одежда может быть грязнее кухонных полотенец. Стирать их вместе не стоит — пятна представляют больший риск, чем микробы», — объясняет Робертс.

Полотенца можно стирать вместе с полотенцами для ванной, ведь они обычно подвергаются подобному загрязнению.

Частота стирки зависит от того, для чего вы их используете.

«Полотенце у раковины для рук? Каждые несколько дней. Полотенца, которые вы используете для приготовления, вытирания пятен и мытья столешницы? Сразу после использования», — советует Ричардсон.

Особенно мокрые или загрязненные полотенца следует стирать немедленно.

Чтобы кухонные полотенца оставались чистыми, а ваша кухня безопасна, эксперты советуют сразу убирать опасные продукты дезинфицирующими салфетками или отбеливателем. «Это не только защищает полотенца, но и дезинфицирует рабочие поверхности», — подчеркивает Робертс.