Вы относитесь к гордому и независимому казацкому роду, если ваша фамилия звучит так

Люди с такими фамилиями рассчитывали только на собственные силы, никогда ни о чем не просили.

Чтобы глубже узнать историю происхождения украинцев, можно по фамилиям разгадать множество тайн. Издавна наши предки имели такие родовые имена, свидетельствующие об образе жизни, социальном положении, чертах характера или лица. Одни из таких фамилий давались тем, кто отличался самостоятельностью и независимостью от посторонней помощи. Рассказываем, какие фамилии получали те украинцы, которые были гордыми и уверенными в себе, никогда не принимали чужую помощь.

Какие фамилии давались украинцам, принадлежавшим к гордому и независимому казацкому роду

Это все фамилии, которые были образованы от словосочетания "не треба". В обществе "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова предоставили разъяснения относительно этих родовых имен. Наши предки могли получать эти фамилии, потому что были независимыми, гордыми и самостоятельными людьми, которым ничего "не треба".

Исследователи убеждены, что эти родовые имена, скорее всего, возникли со времен казачества. В это время давались прозвища по чертам характера, которые затем переходили в фамилии.

Список фамилий, образовавшихся от словосочетания "не треба" по данным сервиса "Рідні".

Нетреба – эту фамилию сегодня носят более полутора тысяч украинцев, проживающих в Киеве и Запорожье.

– эту фамилию сегодня носят более полутора тысяч украинцев, проживающих в Киеве и Запорожье. Нетребко – такая фамилия имеет 671 украинец.

– такая фамилия имеет 671 украинец. Нетребенко – 524 носителя.

– 524 носителя. Нетребчук – 146.

– 146. Нетребич – 73.

– 73. Нетребка – 40.

– 40. Нетребо, Нетребова, Нетребюк, Нетребяк.

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