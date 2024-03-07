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Вы относитесь к непобедимому роду скифов и сарматов, если фамилия звучит так

Вы относитесь к непобедимому роду скифов и сарматов, если фамилия звучит так

Какие фамилии указывают на скифское и сарматское происхождение / Фото: Freepik

Украинские фамилии, указывающие на скифское и сарматское происхождение рода.

Есть такие украинские фамилии, означающие, что ваши предки были выходцами из рода скифов и сарматов. Рассказываем, какие родовые имена указывают на то, что предки были прямыми потомками кочевников.

Какие фамилии указывают на скифское и сарматское происхождение

На своем youtube-канале доктор географических наук, академик НАН высшего образования Петр Масляк объяснил, что на скифское и сарматское происхождение фамилии указывает окончание "он". Это группа таких родовых имен:

  • Завизион.
  • Демидион.
  • Арион.
  • Фолион.
  • Фарион.

Есть еще одна группа украинских фамилий, как отмечает профессор, которые могли иметь этот источник происхождения. Это родовые имена, связанные со словом "передраю", которое означает "скиф заморский":

  • Передирий.
  • Предрий.
  • Пердрий.
  • Передерий.
  • Передериенко.
  • Передерийчук.

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