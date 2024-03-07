Вы относитесь к непобедимому роду скифов и сарматов, если фамилия звучит так

Украинские фамилии, указывающие на скифское и сарматское происхождение рода.
Есть такие украинские фамилии, означающие, что ваши предки были выходцами из рода скифов и сарматов. Рассказываем, какие родовые имена указывают на то, что предки были прямыми потомками кочевников.
Какие фамилии указывают на скифское и сарматское происхождение
На своем youtube-канале доктор географических наук, академик НАН высшего образования Петр Масляк объяснил, что на скифское и сарматское происхождение фамилии указывает окончание "он". Это группа таких родовых имен:
- Завизион.
- Демидион.
- Арион.
- Фолион.
- Фарион.
Есть еще одна группа украинских фамилий, как отмечает профессор, которые могли иметь этот источник происхождения. Это родовые имена, связанные со словом "передраю", которое означает "скиф заморский":
- Передирий.
- Предрий.
- Пердрий.
- Передерий.
- Передериенко.
- Передерийчук.
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