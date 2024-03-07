Вы относитесь к непобедимому роду скифов и сарматов, если фамилия звучит так

Есть такие украинские фамилии, означающие, что ваши предки были выходцами из рода скифов и сарматов. Рассказываем, какие родовые имена указывают на то, что предки были прямыми потомками кочевников.

Какие фамилии указывают на скифское и сарматское происхождение

На своем youtube-канале доктор географических наук, академик НАН высшего образования Петр Масляк объяснил, что на скифское и сарматское происхождение фамилии указывает окончание "он". Это группа таких родовых имен:

Завизион.

Демидион.

Арион.

Фолион.

Фарион.

Есть еще одна группа украинских фамилий, как отмечает профессор, которые могли иметь этот источник происхождения. Это родовые имена, связанные со словом "передраю", которое означает "скиф заморский":

Передирий.

Предрий.

Пердрий.

Передерий.

Передериенко.

Передерийчук.

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