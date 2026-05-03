Вы пили просекко неправильно: ученые назвали ошибку, которую совершают все

Большинство людей привыкли подавать просекко в узких бокалях-флейтах, однако ученые утверждают, что это не самый лучший способ насладиться игристым вином.

Об этом говорится в материале dailymail со ссылкой на книгу французского физика Жерара Лиже-Белера в своей книге «Sparkling Beverages: Champagne and Beyond».

Он исследовал, какой бокал лучше всего раскрывает вкус и аромат игристых вин. По его выводам оптимальным вариантом может быть бокал с наклоненным корпусом.

Речь идет о необычной конструкции со стандартной ножкой, сочетающейся с удлиненной чашей в форме капли, наклоненной примерно под углом 60 градусов. Такой дизайн имеет несколько преимуществ.

Во-первых, наклон увеличивает площадь контакта вина с воздухом, что усиливает аромат. А именно запах, по словам ученых, формирует большую часть вкусового восприятия напитка — от фруктовых и цветочных нот до более сложных оттенков.

Во-вторых, такой бокал помогает сохранить больше пузырьков. При наливании в обычный вертикальный бокал происходит турбулентность, из-за которой быстрее теряется растворенный углекислый газ (CO₂). В наклоненном бокале напиток льется мягче, что позволяет сохранить больше газа и, соответственно, игристости.

По подсчетам исследователя, в таком бокале может образовываться на десятки тысяч больше пузырьков во время дегустации.

Меньшая высота слоя вина в наклонной чаше способствует формированию более мелких и изящных пузырьков, что улучшает ощущение от напитка.

В то же время классическая флейта, как отмечает Лиже-Белер, обеспечивает более концентрированный аромат, а широкий бокал-купе делает вкус более мягким. Однако именно наклоненный бокал может совмещать ключевые преимущества обоих вариантов.

Новинку уже тестируют в некоторых ресторанах высокой кухни во Франции, где экспериментируют с подачей игристых вин.

Таким образом, форма бокала может оказывать существенное влияние на то, как мы воспринимаем вкус и аромат просекко — и традиционная флейта постепенно теряет свои позиции.

