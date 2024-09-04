Вы под защитой небес: 7 признаков того, что вас оберегает ангел-хранитель

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни чувствовал защиту и поддержку высших сил, когда полностью терял надежду на любую помощь.
Считается, что каждый человек имеет защиту и поддержку своего ангела-хранителя. Эзотерики и духовные наставники называют несколько важных признаков, которые помогут понять, что высшие силы оберегают вас и помогают, когда это необходимо. Рассказываем, какие неочевидные признаки того, что ваш небесный покровитель всегда рядом, ссылаясь на материал Ukr.Media.
Какие 7 признаков того, что вас оберегает ангел-хранитель
- Радуга. Эзотерики убеждают, что это чрезвычайно красивое природное явление может быть признаком того, что ваш ангел-хранитель рядом с вами. Если вы видите радугу в то время, когда есть какие-то проблемы, можете быть уверены, вас видят и вам помогут.
- Найденные копейки. Если вы нашли на улице деньги в виде монет, знайте, что небесный защитник рядом и оберегает вас.
- Перья, которые летают в воздухе, означают то, что к вам приблизился ангел, поэтому вы можете ничего не бояться, потому что находитесь под его пристальным наблюдением. Следует сохранить перо, которое вы нашли на улице, оно станет вашим защитным талисманом.
- Внезапное чувство холода или тепла. Если вас обдало жаром или холодом, ваш ангел-хранитель хочет вам сказать, что вы делаете что-то не так. В такие моменты следует пересмотреть и скорректировать свое поведение. Когда вы почувствовали тепло, разлившееся по телу, это означает поддержку вашего небесного охранника.
- Облака, имеющие форму человеческих силуэтов, указывают на то, что вам следует сфокусироваться на чем-то. Стоит присмотреться к фигурам, может быть, это вам станет подсказкой.
- Неисправные гаджеты. Если вдруг сломался телефон, микроволновка или пульт от телевизора, вас побуждают задуматься о своем поведении и помыслах, они могут быть опасны и навредить вам и другим людям.
- Слышите свое имя. Вам показалось, что вас кто-нибудь позвал? Это может означать судьбоносное событие в вашей жизни – переезд в другую страну, встречу важного человека, кардинальные изменения на работе или в учебе.
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