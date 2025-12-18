Вы принимаете душ неправильно: дерматологи объяснили главную ошибку

Девушка под душем / © Credits

Большинство из нас воспринимают ежедневный душ как привычный ритуал, однако оказывается, что популярные привычки могут вредить здоровью кожи. Доктор Николь Негбенебор, дерматолог из Iowa Health Care, развеяла мифы о «правильной» мойке и объяснила, почему следует отказаться от горячей воды и большого количества косметических средств.

Об этом пишет The Daily Mail.

Главная ошибка — температура воды

Хотя горячий душ помогает расслабиться после рабочего дня, он буквально смывает защитный барьер кожи. Высокая температура удаляет природные масла, что приводит к сухости и раздражению. Вместо этого специалисты советуют выбирать тёплую (летнюю) воду и сократить время пребывания в ванной комнате.

«Ваша кожа — это барьер. Вы должны относиться к ней бережно. Иногда „многовато хорошего только вредит“, — отметила доктор Негбенебор в комментарии для Associated Press.

Пять советов от врачей для идеального душа

Чтобы сохранить кожу здоровой и увлажненной, дерматологи выделили пять ключевых правил:

Контролируйте время и градусы. Выбирайте короткий душ с теплой водой. Это поможет избежать зуда и шелушения. Выбирайте правильное мыло. Откажитесь от средств с интенсивными ароматами. Лучший вариант — мыло для чувствительной кожи. Антибактериальное мыло следует использовать только по медицинским показаниям, поскольку оно сильно пересушивает эпидермис. Забудьте о «двойной очистке». Популярный в соцсетях метод (сначала масляное основание, затем водное) для тела является лишним и может нарушить естественный баланс. Увлажнение после, а не во время. Хотя масляные средства не нужны во время мытья, нанесения масла или лосьона на влажную кожу сразу после душа — отличный способ «запечатать» влагу. Осторожно с пилингом. Слишком интенсивный скраб или использование жестких мочалок травмирует кожу. Если вы хотите обновить кожу, выбирайте средства с молочной или гликолевой кислотами — они действуют мягче механических скрабов.

Эксперты отмечают: главная задача душа — удалить пот и грязь, а не испытать весь арсенал косметических средств.

Напомним, ранее эксперт-парикмахер рассказала, как правильно мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми, блестящими и не жирнели уже на следующий день.