- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 2 мин
Вы принимаете душ неправильно: дерматологи объяснили главную ошибку
Дерматологи назвали главную ошибку в уходе за кожей и дали важные советы.
Большинство из нас воспринимают ежедневный душ как привычный ритуал, однако оказывается, что популярные привычки могут вредить здоровью кожи. Доктор Николь Негбенебор, дерматолог из Iowa Health Care, развеяла мифы о «правильной» мойке и объяснила, почему следует отказаться от горячей воды и большого количества косметических средств.
Об этом пишет The Daily Mail.
Главная ошибка — температура воды
Хотя горячий душ помогает расслабиться после рабочего дня, он буквально смывает защитный барьер кожи. Высокая температура удаляет природные масла, что приводит к сухости и раздражению. Вместо этого специалисты советуют выбирать тёплую (летнюю) воду и сократить время пребывания в ванной комнате.
«Ваша кожа — это барьер. Вы должны относиться к ней бережно. Иногда „многовато хорошего только вредит“, — отметила доктор Негбенебор в комментарии для Associated Press.
Пять советов от врачей для идеального душа
Чтобы сохранить кожу здоровой и увлажненной, дерматологи выделили пять ключевых правил:
Контролируйте время и градусы. Выбирайте короткий душ с теплой водой. Это поможет избежать зуда и шелушения.
Выбирайте правильное мыло. Откажитесь от средств с интенсивными ароматами. Лучший вариант — мыло для чувствительной кожи. Антибактериальное мыло следует использовать только по медицинским показаниям, поскольку оно сильно пересушивает эпидермис.
Забудьте о «двойной очистке». Популярный в соцсетях метод (сначала масляное основание, затем водное) для тела является лишним и может нарушить естественный баланс.
Увлажнение после, а не во время. Хотя масляные средства не нужны во время мытья, нанесения масла или лосьона на влажную кожу сразу после душа — отличный способ «запечатать» влагу.
Осторожно с пилингом. Слишком интенсивный скраб или использование жестких мочалок травмирует кожу. Если вы хотите обновить кожу, выбирайте средства с молочной или гликолевой кислотами — они действуют мягче механических скрабов.
Эксперты отмечают: главная задача душа — удалить пот и грязь, а не испытать весь арсенал косметических средств.
Напомним, ранее эксперт-парикмахер рассказала, как правильно мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми, блестящими и не жирнели уже на следующий день.