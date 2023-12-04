Вы просто не узнаете свои растения: что обязательно нужно класть в горшки с цветами

Комнатные растения будут иметь пышные листья, постоянно цветут, если в почву добавить эти полезные материалы.

Чтобы комнатные растения хорошо зацветали и не болели, одной смеси почвы в горшке будет маловато. Профессиональные флористы и опытные хозяйки знают один секрет, что очень важен при выращивании комнатных растений. Рассказываем, что нужно делать, чтобы ваши комнатные растения радовали пышным цветом и не засыхали.

Что нужно класть в горшок с цветами, чтобы они цвели и не болели

Профессионалы при выращивании комнатных растений используют дренаж. Поскольку именно благодаря ему цветок может дышать, поэтому хорошо растет, имеет здоровые листья и постоянно выпускает бутоны.

Дренаж помогает выводить из горшков лишнюю влагу. Поэтому корневая система цветка остается здоровой и не загнивает. В качестве дренажа можно пользоваться вермикулитом или перлитом. Такой материал менее жесткий, чем керамзит, потому подходит для маленьких вазонов.

Чтобы в грунт больше поступал воздух, таким материалом можно его разбавлять. Благодаря этому земля будет легкой и будет хорошо пропускать воздух. Цветоводы-любители для дренажа также используют древесный уголь, щебень, гравий, битый кирпич и пенопласт. Эти материалы очень хорошо выполняют свою функцию отведения чрезмерной влаги от корневой системы растений.

Что нельзя использовать в качестве дренажа

Флористы не рекомендуют использовать песок, потому что он будет забивать сливные отверстия в горшке.

Также не следует брать для дренажа мраморную крошку. Поскольку при взаимодействии с почвой она защелачивает его. Не следует использовать кору лиственных деревьев и ореховую скорлупу. Потому что органический материал под воздействием влаги плесневеет и гниет, что способствует развитию инфекционных заболеваний в корневой системе комнатного растения. Яичную скорлупу также не рекомендуется использовать в качестве дренажа по той же причине.

Читайте также:

Какое постельное белье стоит покупать: названа самая лучшая ткань без колтунцев и зацепок

Как легко вывести пятна от кофе: устаревшая грязь исчезнет через минуту

Оказывается, рыбу нужно хранить в морозилке именно так, тогда она будет невероятно вкусной.