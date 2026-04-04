Вы разрушаете свой урожай капусты, даже не подозревая: не подкармливайте ее этим
Чтобы вырастить действительно большие и плотные кочаны капусты, одного полива мало. Культура требовательна, и без правильных подкормок на хороший урожай рассчитывать не стоит.
Есть простая и эффективная схема из трех подкормок, которая дает результат даже без дорогих препаратов и сложных ухищрений.
Первая подкормка — через 2 недели после высадки
После пересадки капуста активно наращивает зеленую массу, и в этот период ей особенно нужен азот.
Лучший вариант: органическая подкормка — настой навоза или птичьего помета.
Как приготовить:
Возьмите 10 литров воды и добавьте около 0,5 кг перепревшего навоза или помета.
Хорошо перемешайте до однородности.
Как использовать:
Поливайте под корень — это обеспечит быстрый старт роста.
Вторая подкормка — еще через 2 недели
Теперь главное — помочь капусте формировать кочаны. Здесь ключевые элементы — калий и фосфор.
Самый доступный источник — дровяная зола.
Как приготовить:
В 10 литрах воды растворите 500 г золы.
Настаивайте день.
Как использовать:
По желанию процедите и поливайте под корень — кочаны быстро уплотняются, а растение получит нужные элементы.
Третья подкормка — через 3 недели после второй
Финальный этап — уплотнение кочанов и улучшение вкуса. Снова нужен фосфор, но уже в легкоусвояемой форме.
Подходит: раствор суперфосфата.
Как приготовить:
В 10 литрах теплой воды растворите 20 г суперфосфата.
Как использовать:
Поливайте под корень — теплая вода ускорит растворение и усвоение.
Всего три подкормки — и ваша капуста порадует большими, плотными и сочными початками. Никаких сложных схем и дорогих средств — все просто, эффективно и доступно каждому огороднику.