Вы разрушаете свой урожай капусты, даже не подозревая: не подкармливайте ее этим

Есть простая и эффективная схема из трех подкормок, которая дает результат даже без дорогих препаратов и сложных ухищрений.

Первая подкормка — через 2 недели после высадки

После пересадки капуста активно наращивает зеленую массу, и в этот период ей особенно нужен азот.

Лучший вариант: органическая подкормка — настой навоза или птичьего помета.

Как приготовить:

Возьмите 10 литров воды и добавьте около 0,5 кг перепревшего навоза или помета. Хорошо перемешайте до однородности.

Как использовать:

Поливайте под корень — это обеспечит быстрый старт роста.

Вторая подкормка — еще через 2 недели

Теперь главное — помочь капусте формировать кочаны. Здесь ключевые элементы — калий и фосфор.

Самый доступный источник — дровяная зола.

Как приготовить:

В 10 литрах воды растворите 500 г золы. Настаивайте день.

Как использовать:

По желанию процедите и поливайте под корень — кочаны быстро уплотняются, а растение получит нужные элементы.

Третья подкормка — через 3 недели после второй

Финальный этап — уплотнение кочанов и улучшение вкуса. Снова нужен фосфор, но уже в легкоусвояемой форме.

Подходит: раствор суперфосфата.

Как приготовить:

В 10 литрах теплой воды растворите 20 г суперфосфата.

Как использовать:

Поливайте под корень — теплая вода ускорит растворение и усвоение.

Всего три подкормки — и ваша капуста порадует большими, плотными и сочными початками. Никаких сложных схем и дорогих средств — все просто, эффективно и доступно каждому огороднику.