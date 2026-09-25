Вы стирайте некоторые вещи слишком часто: эксперты назвали правильные сроки для всей одежды

Как часто нужно стирать одежду / © pexels.com

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Как часто нужно стирать одежду, зависит от того, насколько близко она контактирует с кожей, потевали ли вы в течение дня, а также от материала и условий ношения. Поэтому футболка, джинсы и бюстгальтер нуждаются в разном подходе.

Какую одежду нужно стирать после каждого ношения

Самое простое правило касается вещей, непосредственно контактирующих с кожей и быстро накапливающих пот, кожный жир и загрязнения.

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Нижнее белье и носки нужно стирать после каждого ношения. То же касается большинства футболок, майок и топов, особенно если вы носили их в течение всего дня.

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После каждого использования рекомендуют стирать и спортивную одежду. Во время тренировки он активно впитывает пот, поэтому оставлять такие вещи до следующего занятия без стирки не стоит.

К этой категории относятся также леггинсы и колготки, а купальник лучше стирать или тщательно очищать после каждого использования.

Как часто нужно стирать бюстгальтер

Бюстгальтер не обязательно отправлять в стиральную машину каждый вечер. В обычных условиях его можно носить примерно 2–3 раза перед стиркой.

В то же время между носками желательно делать перерыв. Это позволяет эластичным волокнам восстановить форму.

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Если на улице жарко, вы сильно потели или занимались активной физической работой, стирать бюстгальтер стоит почаще.

Как часто стирать джинсы

Именно с джинсами рекомендации больше разнятся. Их точно не нужно автоматически стирать после каждого ношения.

Некоторые рекомендации предусматривают стирку приблизительно после трех носок, в то время как другие специалисты по уходу за тканями допускают 6–10 носений, если джинсы остаются чистыми, не имеют пятен и неприятного запаха.

Поэтому лучше ориентироваться не только на количество дней. Если на джинсах появились пятна, вы сильно вспотели или ткань имеет запах, вещь пора стирать независимо от того, сколько раз вы ее одевали.

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Во время стирки джинсы следует выворачивать наизнанку и использовать прохладную воду — это помогает дольше сохранять цвет ткани.

Пижама: чаще, чем может казаться

Даже если пижама выглядит чистой, во время сна она контактирует с кожей в течение нескольких часов.

В обычных условиях пижаму рекомендуют стирать приблизительно после 3–4 носки. Если вы принимаете душ прямо перед сном и мало потеете ночью, интервал иногда можно немного увеличить.

А вот людям, сильно потеющим во сне, лучше менять пижаму чаще.

Свитера, юбки и брюки

Вещи, которые не прилегают непосредственно к телу, обычно не нуждаются в ежедневной стирке.

Свитер, например, часто надевают поверх футболки или рубашки, поэтому он меньше контактирует с кожей. Аналогичный принцип действует для юбок и некоторых брюк.

После ношения следует осмотреть вещь: если нет пятен и запаха, ее можно проветрить и надеть снова. Материал тоже имеет значение, поэтому перед стиркой следует проверять рекомендации производителя на этикетке.

Как часто стирать пальто и верхнюю одежду

Еще реже стирка нуждается в верхней одежде. При нормальном использовании пальто может быть достаточно очищать один-два раза в сезон.

Однако здесь особенно важно учитывать материал. Некоторые вещи нельзя стирать в обычной машинке и для них рекомендована профессиональная чистка.

Локальные пятна лучше убирать сразу, а не ждать завершения сезона.

Почему не стоит стирать абсолютно все после одного ношения

Чаще — не всегда значит лучше. Каждый цикл стирки создает механическую нагрузку на ткань. С течением времени вещи могут терять насыщенность цвета, форму и быстрее изнашиваться.

Поэтому полезнее придерживаться простого принципа: вещи, непосредственно контактирующие с кожей или впитывающие много пота, стирать часто, а остальное оценивать после ношения.

Есть и очевидные исключения. Если на одежде есть пятно, неприятный запах или вы сильно вспотели, ждать рекомендуемого количества носок не нужно.

FAQ

Как часто нужно стирать одежду?

Это зависит от типа вещи. Нижнее белье, носки, футболки и спортивную одежду обычно стирают после каждого ношения. Бюстгальтер — примерно после 2–3 носки, пижаму — после 3–4. Джинсы можно стирать гораздо реже, ориентируясь также на пятна, запах и условия ношения.

Сколько раз можно носить одежду без стирки?

Универсального количества нет. Вещи, непосредственно контактирующие с кожей и потом, лучше стирать после каждого ношения. Брюки, джинсы, свитера и верхнюю одежду при отсутствии пятен и запаха можно одевать несколько раз. В то же время, всегда нужно учитывать материал и указания производителя на этикетке.

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