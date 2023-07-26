Вы такого не знали: 15 лайфхаков для применения пищевой соды

Откройте для себя 15 полезных способов использования пищевой соды в повседневной жизни, от бытовых нужд до ухода за здоровьем и красотой.

Пищевую соду (бикарбонат натрия) используют для выпечки, чистки, стирки и даже в косметологии. А еще это очень дешевый и экологичный продукт, наверняка у каждой хозяйки на своей кухне есть пачка или две этого порошка. Как можно использовать пищевую соду в быту, для здоровья и красоты – читайте дальше.

Какие есть виды соды

Есть сода техническая, фармацевтическая и пищевая. Техническую соду используют только в бытовых целях, например, для чистки накипи или дезинфекции дома. Фармацевтическую соду применяют для производства лекарств и можно использовать для косметологических процедур.

Пищевую соду используют в обиходе для разнообразных потребностей: для выпечки, чистки и стирки, для косметологических целей. Она помогает при изжоге, очищает и увлажняет кожу, полезна для облегчения симптомов стоматита.

Польза для здоровья. Пищевая сода оказывает положительное влияние на пищеварение, нейтрализуя жирные кислоты – растительные и животные жиры. Поэтому с помощью соды можно облегчить изжогу и тошноту.

Пищевая сода оказывает положительное влияние на пищеварение, нейтрализуя жирные кислоты – растительные и животные жиры. Поэтому с помощью соды можно облегчить изжогу и тошноту. Польза для кожи. Пищевая сода способна отшелушивать омертвевшие клетки кожи, не причиняя ей вреда. Она также увлажняет и успокаивает ее при раздражениях. Пищевую соду можно использовать в качестве дезодоранта для ног и тела, поскольку она нейтрализует неприятные запахи. С пищевой содой принимают успокаивающие ванны.

Пищевая сода способна отшелушивать омертвевшие клетки кожи, не причиняя ей вреда. Она также увлажняет и успокаивает ее при раздражениях. Пищевую соду можно использовать в качестве дезодоранта для ног и тела, поскольку она нейтрализует неприятные запахи. С пищевой содой принимают успокаивающие ванны. Польза для волос. Благодаря своим очищающим свойствам сода действует на волосы как сухой шампунь, избавляя кожу головы от избытка жира и предупреждает риск появления перхоти. Чтобы воспользоваться пищевой содой таким образом, ее необходимо насыпать на волосы, подержать 5-7 минут, затем тщательно расчесать. Чтобы волосы стали мягкими и сияющими, необходимо растворить 2 ст. ложки пищевой соды в литре теплой воды и прополоскать волосы.

Свойства технической соды

Техническую соду используют в быту для очистки, дезинфекции, стирки и уборки. Благодаря своим свойствам она идеально борется с известковым налетом, накипью, неприятным запахом и уничтожает грибки. Для чистки нужно нанести немного порошка на влажную губку. Техническая сода очень эффективно борется с запахом в холодильнике, удаляет пятна и отбеливает. Это очень действенное средство для стирки. Чтобы приготовить стиральную смесь, можно добавить хозяйственного мыла и уксуса в равных частях.

15 способов: как можно применить пищевую соду

Сода отбеливает зубы и не повреждает эмаль. Можно принимать успокаивающие и расслабляющие ванны. Применяется в качестве сухого шампуня. Используется в качестве дезодоранта для ног и тела. Дезинфекция клеток для животных. Чистка ковров, пледов и диванных покрытий от клещей, плесени и аллергенов. Очистка ювелирных изделий. Удаление остатков грязи из посуды. Чистка кастрюль и сковородок от нагара. Убивает неприятные запахи в холодильнике и в шкафах для одежды. Дезодорант для ковровых покрытий. Предотвращает образование накипов в стиральных машинах. Устраняет неприятный запах ног. Облегчит стоматит и воспаление десен. Очистить фрукты и овощи от бактерий.

Каким способом можно использовать соду

В виде порошка. Это обычный вид соды, порошок следует использовать, когда нужно избавиться от неприятных запахов, очистить любую поверхность. Но для очищения поверхностей нужно смачивать губку или тряпку. Порошок пищевой соды способен уничтожать любые аллергены на ковровых покрытиях. Также его применяют при смешивании с мукой для приготовления выпечки.

Это обычный вид соды, порошок следует использовать, когда нужно избавиться от неприятных запахов, очистить любую поверхность. Но для очищения поверхностей нужно смачивать губку или тряпку. Порошок пищевой соды способен уничтожать любые аллергены на ковровых покрытиях. Также его применяют при смешивании с мукой для приготовления выпечки. В виде пасты. Чтобы сделать пасту, нужно три объема соды смешать с одним объемом воды. Посредством смеси очищают поверхности от грязи, запахов и нагара, пастой идеально чистить столовое серебро. Также такой смесью производят очищение кожи лица.

Чтобы сделать пасту, нужно три объема соды смешать с одним объемом воды. Посредством смеси очищают поверхности от грязи, запахов и нагара, пастой идеально чистить столовое серебро. Также такой смесью производят очищение кожи лица. В виде раствора. Для раствора требуется чистая вода комнатной температуры на 1 литр до 90 г порошка пищевой соды. Раствор применяют в кулинарии, для замачивания тканей, для косметических нужд – ухода за телом и ногами.

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