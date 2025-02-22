Вы также будете так делать: зачем замораживают хлеб перед употреблением

Некоторые замораживают хлеб перед употреблением. Узнав причину, вы, вероятно, тоже возьмете эту привычку на вооружение.

Дело в том, что после замораживания в хлебе увеличивается содержание клетчатки по сравнению со свежим. Эта клетчатка служит питанием для полезных бактерий, производящих бутират – жирную кислоту, важную для здорового пищеварения.

К тому же она оказывает противовоспалительное действие. Чтобы заморозить хлеб, его следует нарезать ломтиками – так его проще будет размораживать.

Сначала хлеб нужно плотно упаковать, но не в магазинный пакет. Дело в том, что такая упаковка не защищает продукт: быстро высыхает и впитывает посторонние запахи из морозильной камеры.

Те, кто хорошо разбирается в этом, советуют заворачивать хлеб в пищевую пленку или фольгу. После этого ломтики следует сложить в контейнер или пакет и подписать его, чтобы не забыть дату замораживания.

В таком виде хлеб может храниться около шести месяцев. Однако специалисты рекомендуют не держать его так долго, а употреблять в первые два месяца после замораживания. Они также отмечают, что замороженный хлеб полезен кишечнику и общему пищеварению.

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