Вы теряете деньги, пока спите: шесть вещей, которые нужно выключать на ночь

Как экономить электроэнергию дома / © pexels.com

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Часть электроэнергии мы используем совершенно незаметно для себя. Некоторые приборы продолжают работать даже тогда, когда ими никто не пользуется. Рассказываем, на что обратить внимание перед сном, чтобы не тратить лишние деньги на электричество.

Оставляете свет в комнатах, где никого нет

Знакомая ситуация: перед сном выключили свет в спальне, а на кухне или коридоре осталась гореть лампа. Иногда это делают специально, чтобы было удобнее передвигаться ночью, а иногда просто забывают нажать выключатель.

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Одна лампочка вряд ли заметно отразится на счете за электроэнергию. Но если всю ночь горят несколько светильников, расходы становятся больше. Особенно это касается старых ламп накаливания, потребляющих значительно больше электричества, чем LED-аналоги.

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Если вам нужно ночное освещение, лучше оставить небольшой светодиодный светильник. Еще один вариант — лампа с датчиком движения, которая будет включаться только тогда, когда кто-нибудь будет проходить мимо. А перед тем, как ложиться спать, стоит просто проверить, не осталось ли света в пустых комнатах.

Не изменяйте настройки отопления и кондиционера

Если дома есть электрический отопитель, кондиционер или система климат-контроля, следует обратить внимание на их настройки. Поддерживать одинаковую температуру сутками не всегда нужно, ведь ночью потребности в обогреве или охлаждении могут быть другими.

К примеру, зимой для комфортного сна часто достаточно немного ниже температуры, чем днем. Летом кондиционера также не обязательно работать на полную мощность всю ночь.

Поэтому перед сном проверьте настройку техники. Во многих кондиционерах есть ночной режим, а термостаты позволяют запрограммировать температуру на время. Это помогает избежать излишней работы оборудования и сократить расход электроэнергии.

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Вместе полностью отключать отопление на ночь стоит не всегда: все зависит от температуры за окном, теплоизоляции дома и особенностей системы.

Оставляете телевизор и другую технику в режиме ожидания

Нажали кнопку на пульте, экран телевизора погас — и кажется, что прибор больше не потребляет электричество. На самом деле многие устройства после такого отключения переходят в режим ожидания (Standby).

Это относится к телевизорам, игровым приставкам, компьютерам, музыкальным центрам и другой электронике. В таком режиме техника может продолжать выполнять отдельные функции: принимать сигнал с пульта, поддерживать сетевое подключение или быстро запускаться после включения.

Отдельно взятый прибор тратит немного электроэнергии. Но если в доме одновременно остаются подключенными несколько устройств, через месяц набегает дополнительное потребление.

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Чтобы этого избежать, технику, которой вы не пользуетесь ночью, лучше полностью выключать. Удобное решение — сетевой фильтр с кнопкой: он позволяет одним движением отключить от розетки сразу несколько приборов.

Конечно, холодильник, сигнализацию и другую технику, которая должна работать постоянно от питания отключать не нужно.

Оставляете зарядные устройства в розетках

После зарядки телефона мы часто отсоединяем кабель, но сам адаптер оставляем в розетке. Впоследствии к нему привыкаем и перестаем обращать внимание.

Однако зарядное устройство без подключенного телефона все равно может потреблять немного электроэнергии. У современных качественных адаптеров эти затраты очень малы, однако они не равны нулю.

Если дома есть несколько зарядок для смартфонов, планшетов и других гаджетов, постоянно остающихся в розетках, лучше выработать привычку отсоединять их после использования.

Это не сделает счет за свет вдвое меньше, но поможет избавиться от ненужных затрат. К тому же меньше зарядных устройств будет оставаться без присмотра подключенными к сети.

Вытяжка в ванной работает всю ночь

После душа в ванной остается много влаги, поэтому вытяжной вентилятор действительно нужен. Но иногда его оставляют включенным на несколько часов, хотя в этом уже нет нужды.

Пока вентилятор работает, он потребляет электроэнергию. А если вытяжка выводит из помещения теплый воздух, то зимой это может создавать дополнительную нагрузку на отопление.

Поэтому не стоит оставлять вентиляцию работать до утра без надобности. Обычно достаточно включить ее во время душа и оставить на 15–30 минут после водных процедур. Ориентироваться следует на влажность в помещении и рекомендации изготовителя.

Если вы часто забываете выключать вентилятор, можно установить таймер. Есть также модели с датчиком влажности, которые самостоятельно прекращают работу, когда воздух становится достаточно сухим.

Не выключайте освещение у дома

Фонари у входа, на балконе, террасе или дворе нередко оставляют включенными до самого утра. Особенно это касается частных домов, где наружное освещение помогает ориентироваться на территории и создает чувство безопасности.

Но если лампы работают всю ночь, электроэнергия тратится даже тогда, когда у дома нет никого.

Вместо постоянного освещения можно установить светильники с датчиками движения. Они будут включаться, когда кто-то будет приближаться к входу или проходить по двору. Также подойдут таймеры, которые автоматически отключат свет в определенное время.

Если же освещение должно работать всю ночь, лучше выбирать LED-лампы. Они потребляют меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания.

Как экономить электроэнергию дома: что проверить перед сном

Чтобы не тратить лишнее электричество, не нужно каждый вечер обходить квартиру с фонариком и выключать абсолютно все. Достаточно обратить внимание на несколько вещей:

проверить, не горит ли свет в пустых комнатах;

выключить телевизор, компьютер и другую технику, которой никто не пользуется;

отсоединить зарядные устройства от розеток;

проверить ночные настройки кондиционера или отопления;

выключить вытяжку в ванной, если помещение уже проветрилось;

настроить таймеры или датчики движения для наружного освещения.

Каждая из этих привычек в отдельности может казаться мелочью. Но если регулярно оставлять включенными несколько приборов, то их потребление постепенно накапливается. Поэтому стоит хотя бы раз просмотреть, какая техника работает в вашем доме ночью без особой надобности.

FAQ

Как экономить электроэнергию дома?

Прежде всего, стоит обратить внимание на бытовые привычки. Выключайте свет в пустых комнатах, не оставляйте телевизор и компьютер в режиме ожидания, отсоединяйте зарядные устройства после использования. Также замените старые лампы LED и настройте отопление и кондиционер в соответствии с потребностями. Даже несколько подобных изменений помогут сократить излишнее потребление электричества.

Потребляет ли зарядка электроэнергию, если телефон не подключен?

Да. Даже без телефона подключенная к розетке зарядка может потреблять небольшое количество электроэнергии. У современных адаптеров эти расходы обычно минимальны, но если зарядные устройства постоянно остаются в розетках, электричество тратится впустую. Поэтому после зарядки гаджета лучше отсоединять адаптер.

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