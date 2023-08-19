Вы точно не догадывались: зачем на терке четыре стороны и как их правильно использовать

Зачастую для приготовления пищи не обойтись без использования разных кухонных инструментов. Терка, наверное, есть на каждой кухне. Но не все догадаются, зачем на терке четыре стороны и как они используются?

С помощью терки можно легко и быстро подготовить ингредиенты, в частности шоколад, сыр, орехи и т.д. На терке можно увидеть разные грани, каждая из которых предназначена для определенной цели.

Зачем нужна каждая сторона терки

Одной из особенностей терок, которые можно увидеть на современной кухне, является наличие поперечных проемов. Зачем их создали? Они выполняют сразу несколько функций:

помогают предотвратить скольжение продуктов во время натирания (например, удержать сырую картофелину в руке бывает достаточно сложно) — благодаря дополнительному сцеплению между продуктом и теркой процесс становится более удобным и безопасным;

их можно использовать, чтобы создавать различные тектуры продукта — например, сырную стружку или грецкие орехи для выпечки с более грубой текстурой для придания блюду более интересного вида;

чтобы делить разные составляющие — например, для приготовления настойки из цитрусовых, чтобы в жидкость не попала горькая белая часть.

Следовательно, очень важно помнить, что каждая сторона терки имеет свое предназначение:

если нужно получить мелкую стружку или порошок, вам подойдет более мелкая сторона терки;

для разделения продуктов или более грубой текстуры поперечные прорези.

Как используют шероховатую грань терки

Как используют разные стороны терки / Фото: pixabay.com

О шершавой грани терки часто забывают, ведь не догадываются, как ее правильно использовать. На самом деле, небольшие звездочки очень удобны и нужны на каждой кухне.

В первую очередь, опытные кулинары используют ее для измельчения твердого сыра, орехов, шоколада за несколько минут. Это значительно упрощает кулирнарный процесс и помогает придать блюдам особый аромат и вкус.

А еще эта сторона терки просто незаменима, когда нужно мягкие фрукты превратить в пюре для соусов, гарниров или десертов.

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