Вы точно не знали: почему садоводы кладут спичку в почву весной

Зачем класть спичку в грунт / © pexels.com

Одна из таких — обычные спички, уложенные в почву. На первый взгляд удивительно, но метод работает, и этому научное объяснение.

Этот старый прием десятилетиями используют опытные садоводы, однако о нем почти не пишут в СМИ. Как отмечают в телеграмм-канале «Ваша дача», спичка в почве реально помогает молодым растениям.

Как это действует:

Головка спички содержит серу и фосфор. Постепенно разлагаясь во влажной почве, эти элементы попадают в корневую зону и стимулируют рост, угнетают некоторые грибки и отпугивают почвенных вредителей.

Как правильно использовать:

Вставьте 1–2 спички головкой вниз у стенки стаканчика;

Не под самый корень;

Достаточно раз на весь период выращивания.

Этот метод не заменяет подкормку удобрениями, но становится простой и естественной поддержкой для вашей рассады. Маленькая спичка — большая польза для здоровья растений.