ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Вы точно не знали: почему садоводы кладут спичку в почву весной

В мире огородников есть немало простых, но эффективных уловок, которые помогают рассаде расти быстрее и крепче.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Зачем класть спичку в грунт

Одна из таких — обычные спички, уложенные в почву. На первый взгляд удивительно, но метод работает, и этому научное объяснение.

Этот старый прием десятилетиями используют опытные садоводы, однако о нем почти не пишут в СМИ. Как отмечают в телеграмм-канале «Ваша дача», спичка в почве реально помогает молодым растениям.

Как это действует:

Головка спички содержит серу и фосфор. Постепенно разлагаясь во влажной почве, эти элементы попадают в корневую зону и стимулируют рост, угнетают некоторые грибки и отпугивают почвенных вредителей.

Как правильно использовать:

  • Вставьте 1–2 спички головкой вниз у стенки стаканчика;

  • Не под самый корень;

  • Достаточно раз на весь период выращивания.

Этот метод не заменяет подкормку удобрениями, но становится простой и естественной поддержкой для вашей рассады. Маленькая спичка — большая польза для здоровья растений.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie