- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Вы точно не знали: почему садоводы кладут спичку в почву весной
В мире огородников есть немало простых, но эффективных уловок, которые помогают рассаде расти быстрее и крепче.
Одна из таких — обычные спички, уложенные в почву. На первый взгляд удивительно, но метод работает, и этому научное объяснение.
Этот старый прием десятилетиями используют опытные садоводы, однако о нем почти не пишут в СМИ. Как отмечают в телеграмм-канале «Ваша дача», спичка в почве реально помогает молодым растениям.
Как это действует:
Головка спички содержит серу и фосфор. Постепенно разлагаясь во влажной почве, эти элементы попадают в корневую зону и стимулируют рост, угнетают некоторые грибки и отпугивают почвенных вредителей.
Как правильно использовать:
Вставьте 1–2 спички головкой вниз у стенки стаканчика;
Не под самый корень;
Достаточно раз на весь период выращивания.
Этот метод не заменяет подкормку удобрениями, но становится простой и естественной поддержкой для вашей рассады. Маленькая спичка — большая польза для здоровья растений.