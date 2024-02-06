Вы тоже будете так делать: почему украинцам советуют класть спички в кастрюлю, где варятся яйца

Чем могут помочь спички, если бросить их в воду в яйца? Всё очень просто. Иногда такое случается, что скорлупа яйца во время опускания в кастрюлю трескается. Такой продукт не только выглядит не очень аппетитно, но и может вытекать во время варки.

Именно для того, чтобы яйцо не утекло и сварилось целым, опытные кулинары и советуют использовать спички.

Конечно, перед тем как бросать спички в воду, обязательно уберите серную головку. Также вместо спичек можно использовать обычные деревянные зубочистки.

Понадобится на одну кастрюлю с яйцами примерно 5-10 спичек (или зубочисток). После окончания процесса вы точно обратите внимание, что все яйца остались целыми и не утекли.

Не все об этом знают, но спички можно многое использовать в хозяйстве. Например, садоводы и огородники уверены, что из них получается отличное удобрение. Древесные остатки являются источником соединений, улучшающих качество почвы, увеличивая шансы на получение большого урожая. Более того, вам понадобятся спички, которые вы уже использовали для зажигания огня. После сгорания они фактически превращаются в золу.

А еще спички можно использовать как отпугиватель вредителей на огороде, в частности, мелких мошек. Для борьбы с их личинками достаточно просто вонзить спички в землю и не доставать в течение нескольких дней. Обратите внимание, что втыкать спички нужно головкой вниз и достаточно плотно. Периодически их следует менять на новые.

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