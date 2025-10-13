ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Вы тоже сливаете молоко в раковину: зря — вот почему

Почти каждый из нас это делал десятки, если не сотни раз. Но, предостерегают водоснабжающие компании, сливать молоко в раковину категорически нельзя.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему молоко нельзя выливать в раковину

Почему молоко нельзя выливать в раковину / © unsplash.com

Представьте знакомую ситуацию: вы готовите завтрак, открываете бутылку молока для хлопьев и вас мгновенно встречает резкий кислый запах. Первое мнение: “Вылью остатки в мойку”. Такой рефлекс кажется логичным, но на самом деле он может обернуться серьезными проблемами.

По данным компании Scottish Water, испорченное молоко нельзя выливать в раковину, ведь это вредит не только трубам в вашем доме, но и экосистемам окружающей среды.

“Сливать молоко в канализацию строго запрещено. Содержащиеся в нем жиры и белки обладают свойством застывать и оседать на стенках труб. Со временем это приводит к образованию плотных пробок, которые вызывают неприятные запахи, застой сточных вод и потребность в дорогостоящем ремонте”, — объясняют специалисты Scottish Water.

Кроме того, попадая в канализацию, молоко снижает уровень кислорода в воде, что вредит рыбе и другим водным организмам.

Что делать взамен

Испорченное молоко лучше утилизировать экологически безопасными способами:

  1. Для владельцев садов или огородов молоко можно компостировать или развести водой и использовать как удобрение.

  2. Если есть компостная яма: добавьте туда немного старого молока — оно биоразлагаемое и содержит полезные питательные вещества. Главное — хорошо перемешать его с другими компонентами, чтобы избежать неприятного запаха.

  3. Как натуральная подкормка: смешайте одну часть молока с четырьмя частями воды и полейте корни растений. Такой раствор снабдит их ценными элементами для здорового роста.

Если же сада нет: просто вылейте молоко в мусорный контейнер — это будет значительно безопаснее для труб и природы.

