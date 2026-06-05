Стрижка волос. / © Фото из открытых источников

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Наir-эксперты объясняют, что нет универсального ответа на вопрос, как часто следует делать стрижку. Это зависит от текстуры волос и их состояния, а также от конкретных потребностей в уходе за ними.

Как часто следует стричь волосы, рассказали стилисты Vogue México.

Стилист и парикмахер Иринель де Леон объясняет, что регулярное подстригание волос имеет много преимуществ: может улучшить рост, создать естественную густоту, предотвратить чрезмерную сухость и ламкость.

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Важно помнить, что «стричь» и «подстригать» волосы — разные вещи. Подстригание — это когда срезается один или два сантиметра на кончиках. Стрижка — это более радикальная процедура, потому что предполагает срезание более трех сантиметров.

По словам hair-экспертов, когда речь идет о здоровье волос, то пропуск регулярной стрижки может привести к сильной ламкости.

«Ламкость есть ламкость. Если вы долгое время оставите секущиеся кончики, волосы будут продолжать ломаться дальше по стержню, оставляя их более поврежденными, чем если бы вы их регулярно подстригали», — говорит парикмахер.

Стрижка волос в зависимости от длины

Эксперты объясняют: чем короче волосы, тем в большем уходе они нуждаются, как для сохранения здоровья, так и для поддержания формы и общего вида. К примеру, обладательницам стрижек боб или пикси придется почаще ходить в парикмахерскую, чтобы сохранить форму. Оба эксперта соглашаются, что стричь короткие волосы следует по крайней мере каждые шесть недель.

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Что касается стрижки волос средней длины, то это зависит от нескольких факторов. Это — текстура волос и их естественная скорость роста. Если хотите поддерживать эту длину, следует подстригать волосы каждые 6-12 недель.

Частота стрижки длинных волос зависит от их здоровья. Если есть склонность к секущимся кончикам или выпадению, следует посещать салон каждые восемь-десять недель. Если волосы здоровые и крепкие, можно подстригать их каждые 10-12 недель.

Стрижка волос в зависимости от типа

Как правило, тонкие волосы растут немного медленнее, но они также быстрее повреждаются. Поэтому их стричь надо, когда они начинают выглядеть ломко. Впрочем, подчеркивают парикмахеры, для сохранения здоровья и хорошего состояния нужна частая стрижка: каждые 6-10 недель.

Обладательницы густых волос могут тратить меньше времени на стрижку. Впрочем, следует следить за посеченными кончиками. Промежуток времени между визитами в салон — 8-12 недель.

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Вьющиеся волосы рекомендуют подстригать каждые 6-8 недель, чтобы поддерживать их форму и предотвращать повреждения, что помогает избавиться от секущихся кончиков.

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