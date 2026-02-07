Вы удивитесь, как часто следует стирать коврик для ванной комнаты: советы

Ванная. / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Когда вы последний раз стирали коврик для ванной? Часто над этим вопросом задумываются хозяйки, хотя могут производить регулярную уборку еженедельно. Впрочем, коврик может стать питомником плесени и бактерий, если его регулярно не дезинфицировать.

Я часто следует стирать коврик для ванной комнаты и как это делать, сообщает ресурс Мartha Stewart.

Старайтесь стирать коврик для ванной еженедельно. Он поглощает воду, остатки мыла, жиры для тела и отмершую кожу, поэтому остается влажными в течение длительного времени. Именно эти факторы, говорят специалисты, создают идеальную среду для роста бактерий, плесени и грибка.

Реклама

«Даже если коврик выглядит чистым, микробы могут быстро накапливаться. Это приводит к появлению неприятных запахов и потенциальных проблем с кожей. Регулярная мойка помогает поддерживать санитарное состояние ванной комнаты», — пояснила директор одной клиринговой компании Алисия Соколовски.

Впрочем, коврик для ванной стоит стирать чаще, если вы живете не сами, в вашей ванной комнате не хватает вентиляции, ваши домашние животные наступают на коврик или замечаете видимый запах или плесень. В этих случаях идеально стирать каждые три-четыре дня.

Если же коврик имеет затхлый или плесневой запах или постоянно скользкий и мокрый — самое время для глубокой чистки. Это признаки наличия бактерий или плесени.

Как стирать коврики

Стандартные хлопчатобумажные или микрофибровые коврики для ванной можно стирать в стиральной машине на обычном или интенсивном цикле. Используйте обычный жидкий стиральный порошок.

Реклама

Важно — не добавлять слишком много стирального средства, потому что избыток может накапливаться в волокнах, со временем делать коврик жестким и вызывать появление неприятного запаха.

Сушите коврик для ванной в сушильной машине при низкой или средней температуре или повесьте его сушиться на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем положить его обратно на пол ванной комнаты.

Стирка коврика из пены с эффектом памяти в стиральной машине может привести к разрушению пены или потере формы. Стирайте его вручную прохладной или теплой водой с небольшим количеством мягкого средства. Осторожно выкрутите коврик, чтобы удалить лишнюю воду. Высушите его на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Бамбуковый или деревянный коврик протрите их тканью или мягкой щеткой с использованием мыла и воды. Затем промойте и тщательно высушите.

Реклама

Напомним, мы писали о том, как легко отмыть шторку для душа. Без регулярного ухода она превращается в питомник бактерий и покрывается скользким налетом, что делает выход из душа опасным.