Вы удивитесь, на что способен яблочный уксус: способы использования, о которых знают не все

Что можно отмыть яблочным уксусом

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Обычно яблочный уксус ассоциируется с кулинарией — его добавляют в салаты, маринады и консервацию. Но этот дешевый продукт хорошо справляется и с уборкой. Благодаря своим кислотным свойствам, он прекрасно расщепляет минеральные отложения, следы от жесткой воды и типичные бытовые загрязнения.

Об этом рассказали NV.

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Яблочный уксус: что можно им отмывать

Главный активный элемент в составе продукта — уксусная кислота — нейтрализует щелочные минеральные отложения, в частности карбонат кальция, который оставляет белесый осадок на сантехнике и кухонной мебели.

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При контакте с карбонатом кальция кислота запускает реакцию с выделением воды, углекислого газа и растворимых в воде солей. Благодаря этому удается убрать свежие известковые разводы, следы жесткой воды и мыльный налет.

Впрочем, по эффективности яблочный уксус не превосходит обычный белый столовый. Последний стоит дешевле, не имеет пигмента и не оставляет специфического фруктового шлейфа.

Также в магазинах вы могли заметить специальный уксус для уборки. Он может отличаться по цене и концентрации. Обычно уксус для уборки имеет более высокую концентрацию, поэтому лучше справляется с устаревшими загрязнениями.

Если вам нужно отмыть и продезинфицировать поверхности, которые пострадали от плесени или грибка, обычного уксуса будет мало, лучше взять специальный для уборки.

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Как использовать уксус для уборки дома

Лучше всего уксус справится с минеральным налетом. Если вокруг смесителя накопились белые пятна, достаточно обильно смочить уксусом бумажную салфетку и обернуть ею проблемный участок на короткое время.

После этого поверхность протирают, тщательно смывают остатки средства чистой водой и вытирают досуха. При необходимости манипуляцию можно повторить, но оставлять кислоту надолго не стоит.

Для повседневного ухода за кухней можно сделать смесь уксуса и воды 1:1 — она быстро снимает легкую грязь, мыльные следы и свежий минеральный налет. Но такой домашний спрей подойдет не для всех поверхностей и столешниц. Чтобы смягчить специфический запах, в смесь можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

Помните, что уксус ни в коем случае нельзя смешивать с магазинными очистителями, прежде всего с теми, которые содержат соединения хлора.

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Уксус против плодовых мушек

Еще одна полезная функция яблочного уксуса — вылов мелких плодовых мушек, которые часто заводятся у корзины с фруктами или мусорного ведра.

Для самодельной ловушки в небольшую емкость наливают примерно треть стакана уксуса, добавляют несколько капель жидкости для мытья посуды, затягивают верх пищевой пленкой и прокалывают несколько отверстий.

Запах приманивает насекомых внутрь, а моющее средство разрушает поверхностное натяжение жидкости, из-за чего мушки тонут.

Где нельзя использовать уксус

Уксус нельзя использовать на некоторых поверхностях, чтобы не испортить их. Прежде всего уксусом нельзя протирать такие поверхности и столешницы:

из натурального камня — мрамора, травертина и известняка;

из дерева без лака или покрытия воском.

Также уксус нельзя заливать в посудомоечную машинку, кофеварку, чайник и другую бытовую технику. Кислота может разъедать отдельные металлические узлы, защитные напыления и резиновые уплотнители. Лучше выбирать специальные порошки для чистки бытовой техники.

Уксус для уборки: последние новости

Напомним, что обычный белый уксус является эффективным и доступным средством для очистки кухонной раковины и смесителя жирного налета, пятен жесткой воды и неприятных запахов.

Для этого достаточно смешать воду с уксусом в пропорции 1:1 в бутылке с распылителем, равномерно нанести раствор на поверхность, оставить примерно на 10 минут, затем протереть мягкой губкой и промыть горячей водой.

Этот способ безопасен для многих раковин из нержавеющей стали, эмалированного чугуна и шамота, но уксус категорически не рекомендуется использовать для мрамора и гранита из-за риска повреждения кислотой.

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