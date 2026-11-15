ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
159
Время на прочтение
3 мин

Вы удивитесь, на что способен яблочный уксус: способы использования, о которых знают не все

Яблочный уксус может стать бюджетным помощником в домашней уборке: он помогает удалять известковый налет, следы жесткой воды и даже ловить плодовых мушек.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Что можно отмыть яблочным уксусом

Что можно отмыть яблочным уксусом

Обычно яблочный уксус ассоциируется с кулинарией — его добавляют в салаты, маринады и консервацию. Но этот дешевый продукт хорошо справляется и с уборкой. Благодаря своим кислотным свойствам, он прекрасно расщепляет минеральные отложения, следы от жесткой воды и типичные бытовые загрязнения.

Об этом рассказали NV.

Яблочный уксус: что можно им отмывать

Главный активный элемент в составе продукта — уксусная кислота — нейтрализует щелочные минеральные отложения, в частности карбонат кальция, который оставляет белесый осадок на сантехнике и кухонной мебели.

При контакте с карбонатом кальция кислота запускает реакцию с выделением воды, углекислого газа и растворимых в воде солей. Благодаря этому удается убрать свежие известковые разводы, следы жесткой воды и мыльный налет.

Впрочем, по эффективности яблочный уксус не превосходит обычный белый столовый. Последний стоит дешевле, не имеет пигмента и не оставляет специфического фруктового шлейфа.

Также в магазинах вы могли заметить специальный уксус для уборки. Он может отличаться по цене и концентрации. Обычно уксус для уборки имеет более высокую концентрацию, поэтому лучше справляется с устаревшими загрязнениями.

Если вам нужно отмыть и продезинфицировать поверхности, которые пострадали от плесени или грибка, обычного уксуса будет мало, лучше взять специальный для уборки.

Как использовать уксус для уборки дома

Лучше всего уксус справится с минеральным налетом. Если вокруг смесителя накопились белые пятна, достаточно обильно смочить уксусом бумажную салфетку и обернуть ею проблемный участок на короткое время.

После этого поверхность протирают, тщательно смывают остатки средства чистой водой и вытирают досуха. При необходимости манипуляцию можно повторить, но оставлять кислоту надолго не стоит.

Для повседневного ухода за кухней можно сделать смесь уксуса и воды 1:1 — она быстро снимает легкую грязь, мыльные следы и свежий минеральный налет. Но такой домашний спрей подойдет не для всех поверхностей и столешниц. Чтобы смягчить специфический запах, в смесь можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

Помните, что уксус ни в коем случае нельзя смешивать с магазинными очистителями, прежде всего с теми, которые содержат соединения хлора.

Уксус против плодовых мушек

Еще одна полезная функция яблочного уксуса — вылов мелких плодовых мушек, которые часто заводятся у корзины с фруктами или мусорного ведра.

Для самодельной ловушки в небольшую емкость наливают примерно треть стакана уксуса, добавляют несколько капель жидкости для мытья посуды, затягивают верх пищевой пленкой и прокалывают несколько отверстий.

Запах приманивает насекомых внутрь, а моющее средство разрушает поверхностное натяжение жидкости, из-за чего мушки тонут.

Где нельзя использовать уксус

Уксус нельзя использовать на некоторых поверхностях, чтобы не испортить их. Прежде всего уксусом нельзя протирать такие поверхности и столешницы:

  • из натурального камня — мрамора, травертина и известняка;

  • из дерева без лака или покрытия воском.

Также уксус нельзя заливать в посудомоечную машинку, кофеварку, чайник и другую бытовую технику. Кислота может разъедать отдельные металлические узлы, защитные напыления и резиновые уплотнители. Лучше выбирать специальные порошки для чистки бытовой техники.

Уксус для уборки: последние новости

Напомним, что обычный белый уксус является эффективным и доступным средством для очистки кухонной раковины и смесителя жирного налета, пятен жесткой воды и неприятных запахов.

Для этого достаточно смешать воду с уксусом в пропорции 1:1 в бутылке с распылителем, равномерно нанести раствор на поверхность, оставить примерно на 10 минут, затем протереть мягкой губкой и промыть горячей водой.

Этот способ безопасен для многих раковин из нержавеющей стали, эмалированного чугуна и шамота, но уксус категорически не рекомендуется использовать для мрамора и гранита из-за риска повреждения кислотой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie