Вы удивитесь: восемь вещей, которые бумажные полотенца могут испортить во время уборки

Что нельзя вытирать бумажными полотенцами / © pexels.com

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Но есть один нюанс: бумажные полотенца подходят далеко не для всех поверхностей. Их структура может оставлять ворсинки, мелкие царапины и даже постепенно портить некоторые материалы. Некоторые вещи, которые мы привыкли быстро протирать бумагой, действительно нуждаются в более деликатном уходе.

В Southern Living рассказали, какие предметы лучше никогда не чистить бумажными полотенцами и чем их заменить.

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Экраны телевизоров, ноутбуков и смартфонов

Возможно, вы часто берете бумажное полотенце, чтобы убрать отпечатки пальцев с экрана. Но это одна из самых распространенных ошибок.

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Волокна бумаги могут быть достаточно жесткими, чтобы оставлять микроцарапины на щекотливых поверхностях. Кроме того, после уборки на экране часто остаются мелкие ворсинки.

Что использовать вместо бумажного полотенца:

салфетку из микрофибры;

специальные салфетки для электроники;

мягкую безворсовую ткань.

Во время очистки не следует сильно нажимать на экран — это может повредить защитное покрытие.

Деревянная мебель и поверхности

Бумажное полотенце может показаться хорошим вариантом для удаления пыли с деревянного стола или полок, но оно не всегда справляется с заданием.

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Вместо того чтобы удерживать пыль, бумага часто просто перемещает ее поверхностью. А если дерево имеет неровную структуру, маленькие кусочки полотенца могут оставаться в волокнах материала.

Лучший выбор:

микрофибровая салфетка;

мягкая хлопчатобумажная ткань;

многоразовая салфетка для пыли.

Зеркала и стеклянные поверхности

Казалось бы, что может быть проще, чем протереть зеркало бумажным полотенцем? Но после такой уборки часто остаются разводы и маленькие ворсинки.

Особенно это заметно на больших зеркалах, окнах и стеклянных дверях.

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Для идеального результата лучше использовать:

салфетку из микрофибры;

резиновый скребок для стекла;

специальную ткань без ворса.

Так поверхность остается чистой и блестящей без лишних следов.

Очки и солнцезащитные линзы

Бумажное полотенце может показаться удобным способом быстро протереть очки, но оно способно навредить линзам.

Даже небольшие частицы в структуре бумаги могут создавать микроцарапины, со временем ухудшающие качество поверхности.

Как правильно чистить очки:

промойте их теплой водой;

используйте мягкое очищающее средство;

вытирайте только микрофибровой тканью.

Поверхности из нержавеющей стали

Холодильник, плита или кухонная вытяжка из нержавеющей стали могут потерять свой блеск из-за неправильной очистки.

Если активно тереть бумажным полотенцем металлическую поверхность, можно оставить мелкие царапины или потертости.

Лучше использовать:

микрофибра;

мягкую хлопчатобумажную ткань;

специальные средства для нержавеющей стали

Дорогая керамика и посуда с росписью

Нежная посуда требует такого же осторожного отношения, как и другие ценные вещи.

Бумажное полотенце может быть слишком грубым для поверхностей с ручной росписью или декоративными элементами.

Альтернатива:

мягкое кухонное полотенце;

хлопчатобумажная ткань;

специальная салфетка для щекотливых предметов.

Кожаные изделия

Кожаный диван, сумка или обувь нуждаются в правильном уходе. Бумажное полотенце можно использовать только для быстрого удаления небольшого пятна, но для регулярной очистки оно не подходит.

Бумага может оставлять частицы и постепенно пересушивать поверхность.

Для ухода за кожей лучше:

мягкая ткань из хлопка;

микрофибра;

специальные средства для кожи

Ювелирные украшения

Маленькие волокна бумажного полотенца могут застрять в застежках, камнях или декоративных элементах украшений.

Кроме того, грубое протирание может повредить нежные поверхности.

Что использовать:

специальную салфетку для полировки;

микрофибра;

мягкую ткань без ворса.

Чем заменить бумажные полотенца во время уборки

Если вы хотите сделать уборку более эффективной и более экологичной, обратите внимание на многократные варианты:

салфетки из микрофибры — хорошо собирают пыль и не оставляют следов;

хлопчатобумажные ткани — подходят для большинства домашних поверхностей;

старые футболки или полотенца могут получить вторую жизнь как тряпки;

специальные многоразовые салфетки для уборки.

Такой подход не только помогает сберечь вещи, но и уменьшает количество одноразовых отходов.

FAQ

Можно ли вытирать телевизор бумажным полотенцем?

Нет, для регулярной очистки экранов телевизоров, ноутбуков и смартфонов бумажные полотенца лучше не использовать. Они могут оставлять ворсинки и микроцарапины. Лучший вариант — чистая салфетка из микрофибры.

Чем заменить бумажные полотенца для уборки?

Лучшими альтернативами являются салфетки из микрофибры, многоразовые хлопчатобумажные ткани и специальные безворсовые салфетки. Они более эффективно очищают поверхности, не оставляют следов и могут использоваться многократно.мягким.

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