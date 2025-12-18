Кот

Реклама

Ветеринары предостерегают владельцев кошек от распространенных ошибок в уходе, которые могут серьезно навредить здоровью животных. Часто действия, кажущиеся «привычными» или «логичными», на самом деле представляют риск для пушистых питомцев.

Об этом сообщил ветеринар клиники «Лапа помощи».

Одна из таких ошибок — поднимать взрослого кота за шкурку. Специалисты объясняют: так делает кошка-мать только с маленькими котятами, вес которых в несколько раз меньше. У взрослых животных это создает чрезмерную нагрузку на позвоночник, мышцы и суставы, может вызвать сильную боль и даже травмировать кожу.

Реклама

Еще одна распространенная привычка — ставить только одну миску с водой. По словам экспертов, кошки предпочитают пить в разных местах, в зависимости от настроения и времени суток, а иногда просто не хотят далеко идти. Поэтому несколько поилок в разных зонах помещения, в частности возле лежанок, помогают избежать обезвоживания.

Ветеринары также отмечают: кормить кошек рыбой с костями опасно. Кости могут травмировать ротовую полость, а после попадания в желудок — затвердеть и образовывать плотные массы, что грозит кишечной непроходимостью или даже проколом кишечника.

Отдельно специалисты напоминают о вреде молока для взрослых кошек и опровергают миф об их полной независимости. Коты — социальные животные, и длительное одиночество может вызвать стресс. Его последствиями становятся испорченная мебель, царапанье обоев или проблемы с туалетом.

Эксперты подчеркивают: коты умеют хорошо скрывать боль и симптомы болезней, поэтому промедление с вниманием к их состоянию может привести к запоздалому реагированию. Владельцам советуют внимательнее относиться к ежедневному уходу и не игнорировать сигналы, которые подает любимец.

Реклама

Напомним, зимой собаки сталкиваются с рисками, которые многие владельцы даже не замечают. Ветеринарка назвала пять действий, защищающих животных в холод.